Увеличение губ — довольно популярная процедура эстетической медицины, ведь каждая красавица мечтает о сочных и пухлых устах.

В то же время контурная пластика губ предполагает соблюдение определенных правил как до, так и после введения гиалуроновой кислоты. Факты ICTV узнавали, можно ли целоваться после увеличения губ.

Поцелуи после увеличения губ — мнение косметолога

По словам косметолога Людмилы Емец, после увеличения губ есть ряд правил, которых надо придерживаться для лучшей и быстрой реабилитации.

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Что же касается поцелуев, то после увеличения губ целоваться нельзя!

— Поцелуи после увеличения губ могут привести к неравномерному распределению филлера, асимметрии и другой деформации, — говорит косметолог.

Начинать целоваться после контурной пластики губ можно через неделю после процедуры!

Кроме того, по словам косметолога Алины Мармелюк, после процедуры нельзя: