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Красота

Можно ли целоваться после увеличения губ — мнение косметолога

29 марта 2023, 14:56
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Поцілунки
Источник: Pixabay

Увеличение губ — довольно популярная процедура эстетической медицины, ведь каждая красавица мечтает о сочных и пухлых устах.

В то же время контурная пластика губ предполагает соблюдение определенных правил как до, так и после введения гиалуроновой кислоты. Факты ICTV узнавали, можно ли целоваться после увеличения губ.

Поцелуи после увеличения губ — мнение косметолога

По словам косметолога Людмилы Емец, после увеличения губ есть ряд правил, которых надо придерживаться для лучшей и быстрой реабилитации.

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Что же касается поцелуев, то после увеличения губ целоваться нельзя!

— Поцелуи после увеличения губ могут привести к неравномерному распределению филлера, асимметрии и другой деформации, — говорит косметолог.

Начинать целоваться после контурной пластики губ можно через неделю после процедуры!

Кроме того, по словам косметолога Алины Мармелюк, после процедуры нельзя:

  • в течение пяти дней посещать сауну, баню, солярий, бассейн, горячий душ;
  • в течение трех дней после проведения процедуры заниматься спортом;
  • самостоятельно разминать и трогать губы руками;
  • кусать губы — может спровоцировать миграцию (перемещение) филлера;
  • есть и пить горячо;
  • заниматься оральным сексом;
  • красить губы;
  • пить через трубочку;
  • давить или чесать губы;
  • употреблять алкоголь и курить;
  • самостоятельно (без консультации с врачом) наносить кремы или мази на губы;
  • загорать на солнце.
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