Увеличение губ — довольно популярная процедура эстетической медицины, ведь каждая красавица мечтает о сочных и пухлых устах.
В то же время контурная пластика губ предполагает соблюдение определенных правил как до, так и после введения гиалуроновой кислоты. Факты ICTV узнавали, можно ли целоваться после увеличения губ.
Поцелуи после увеличения губ — мнение косметолога
По словам косметолога Людмилы Емец, после увеличения губ есть ряд правил, которых надо придерживаться для лучшей и быстрой реабилитации.
Что же касается поцелуев, то после увеличения губ целоваться нельзя!
— Поцелуи после увеличения губ могут привести к неравномерному распределению филлера, асимметрии и другой деформации, — говорит косметолог.
Начинать целоваться после контурной пластики губ можно через неделю после процедуры!
Кроме того, по словам косметолога Алины Мармелюк, после процедуры нельзя:
- в течение пяти дней посещать сауну, баню, солярий, бассейн, горячий душ;
- в течение трех дней после проведения процедуры заниматься спортом;
- самостоятельно разминать и трогать губы руками;
- кусать губы — может спровоцировать миграцию (перемещение) филлера;
- есть и пить горячо;
- заниматься оральным сексом;
- красить губы;
- пить через трубочку;
- давить или чесать губы;
- употреблять алкоголь и курить;
- самостоятельно (без консультации с врачом) наносить кремы или мази на губы;
- загорать на солнце.