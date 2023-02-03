Обычную пищевую соду можно найти на полке чуть ли не каждой кухни. Ее часто используют не только для приготовления пищи, но и в лечебных целях.

Кроме того, можно увидеть множество рецептов масок в интернете с добавлением соды, которые можно приготовить за несколько минут. Однако безопасно ли умываться и использовать соду в косметологических целях – читайте в материале.

Можно ли умываться содой

Косметолог Елена Бардышева утверждает, что многие женщины используют пищевую соду для самых разнообразных процедур ухода в домашних условиях. По ее словам, девушки делают из порошка маски для лица, волос, скрабируют тело.

Сейчас смотрят Однако сода – опасное вещество для умывания. Особенно это касается обладательниц чувствительной кожи. Да, когда-то наши мамы и бабушки использовали соду, соль и другие ингредиенты, которые можно было найти на кухне. Однако в 21 веке такой потребности уже нет. Почему нельзя умываться содой Сода – активный элемент, раздражающий кожу. Часто девушки, у которых кожа склонна к жирности, умываются раствором соды. Такая процедура может повлиять на возникновение не только акне, но и начальной стадии розацеа. Ваша кожа после таких умываний будет возбужденной, красной и раздраженной. Если вы хотите использовать в домашнем уходе ингредиенты, которые всегда под рукой, лучше обратите внимание на щадящие продукты. Такие, например, как ромашка. Умывание отваром ромашки – куда лучше, чем трение кожи содой. Особенно это касается утренних процедур, когда дерма особенно чувствительная и нежная. Читайте также: Чистка — не панацея от высыпаний: врач об очищении кожи в домашних условиях

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