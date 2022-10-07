Замораживание яиц — довольно странный способ хранения продукта. Однако многие хозяйки им пользуются.

Морозильная камера может продлить срок годности яиц до нескольких месяцев, при этом вкусовые свойства остаются без изменений.

Как правильно замораживать яйца — узнавали Факты ICTV.

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Как можно замораживать яйца

Обычные купленные куриные яйца нужно хранить в холодильнике. Они спокойно могут пролежать 4-5 недель. Если за это время вы их не съели, продукт стоит отправить в морозилку.

Вы можете замораживать:

сырые яйца;

отдельно желток или белок;

готовые яичные блюда.

Технически вы также можете заморозить вареные яйца без скорлупы, хотя перед приготовлением, лучше их взболтать, чтобы белок и желток смешались.

Вареное яйцо можно положить в контейнер или обычный пакет и отправить в морозилку.

Как правильно заморозить яйца

Если вы хотите заморозить целое сырое яйцо, к сожалению, просто бросить его в морозилку не удастся. Под давлением низкой температуры скорлупа треснет.

Однако существуют другие способы заморозки сырого яйца:

разбейте их в миску и осторожно взбейте;

когда белки и желтки превратятся в однородную массу, перелейте ее в контейнер или мисочку и поставьте в морозилку.

Есть еще вариант перелить взбитые яйца в лоток для замораживания льда, а затем пересыпать их в обычный или специальный пакет на пришепке.

Если у вас остались сырые яичные белки, их можно заморозить отдельно:

вылейте их в пустой лоток для кубиков льда или пластиковый контейнер;

поставьте в морозильную камеру.

Чтобы заморозить сырые желтки необходимо их взбить до однородности и добавьте немного соли. Дело в том, что сырые желтки во время замораживания становятся гелеобразными, а соль остановит процесс загущения.

Перелейте сырые желтки в формы или контейнеры и отправьте в морозилку.

Есть еще вариант заморозить уже готовые блюда. Например, вы можете приготовить любимую глазунью или омлет и отправить их в морозилку.

Хранить готовые яичные блюда можно в специальном пакетике или контейнере.

Как размораживать яйца

Вопрос, который интересует наверняка всех. Однако тут все просто — необходимо достать замороженное яйцо или уже готовое блюдо и отправить на несколько часов в холодильник.

Затем вы можете готовить яйца как обычно — жарить, варить или добавлять для приготовления других блюд. Готовые блюда можно разогреть на сковородке или в микроволновке.

Кстати, размороженные яичные белки могут плохо взбиваться. После разморозки, оставьте их на 30-40 мин при комнатной температуре, а затем начинайте готовить.