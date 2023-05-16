Многие считают, что пиво – это не только прекрасный напиток, но и эффективное косметическое средство, позволяющее применять его целебные свойства для сохранения молодости и красоты. Однако действительно ли эффективны маски для лица из пива и как правильно их делать – читайте в материале.
Эффективность масок для лица из пива: правда или миф
Косметолог Анастасия Позичайло отмечает, что иногда благодаря маскам из пива, соды и перекиси водорода можно обезводить кожу.
Такие маски часто одинаково опасны и для сухой и жирной кожи с высыпаниями, которая от стресса после алкогольных масок может начать производить еще больше себума.
Для того чтобы улучшить состояние кожи, лучше купить профессиональный домашний уход и не тратить впустую продукты и напитки. Доверьтесь профессионалам – химикам, которые не одно десятилетие разрабатывали средства для ухода за лицом.
Маски для лица из пива иногда могут быть эффективны, если использовать напиток собственного приготовления, и в очень маленьком количестве. Ведь бутылочное пиво пастеризуют и добавляют разные элементы для увеличения срока годности.
Маска для лица из пива и моркови
Ингредиенты:
- 1 ст. ложка теплого светлого нефильтрованного пива;
- 1 ч. ложка натертой на мелкой терке моркови;
- 1 желток;
- молотые овсяные хлопья.
Способ приготовления:
- Смешайте морковь с желтком, затем все смешайте с пивом.
- Загустите маску овсяными хлопьями, картофельным крахмалом или мукой.
- Нанесите готовую маску на 20 минут толстым слоем на чистую кожу лица (шеи, декольте), затем смойте теплой водой.
Маска с пивом и оливковым маслом
Ингредиенты:
- 2 ст. л пива;
- 2 ч. л оливкового масла;
- 1 ч. л меда;
- яичный желток.
Способ приготовления:
- Взбейте яйцо, разогрейте мед на водяной бане.
- Смешайте яйцо с растительным маслом, медом и пивом. Доведите до однородной массы.
- Удерживайте на лице 15 мин и смойте.
Маска с пивом и лимонным соком
Ингредиенты:
- 3 ст. л пива;
- яичный белок;
- лимонный сок.
Способ приготовления:
- Взбейте белок с помощью блендера или миксера. Он должен быть однородным.
- Выжмите сок из половинки лимона.
- Смешайте лимонный сок, белок и пиво.
- Держите маску 5 минут и смойте.