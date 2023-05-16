Многие считают, что пиво – это не только прекрасный напиток, но и эффективное косметическое средство, позволяющее применять его целебные свойства для сохранения молодости и красоты. Однако действительно ли эффективны маски для лица из пива и как правильно их делать – читайте в материале.

Эффективность масок для лица из пива: правда или миф

Косметолог Анастасия Позичайло отмечает, что иногда благодаря маскам из пива, соды и перекиси водорода можно обезводить кожу.

Такие маски часто одинаково опасны и для сухой и жирной кожи с высыпаниями, которая от стресса после алкогольных масок может начать производить еще больше себума.

Для того чтобы улучшить состояние кожи, лучше купить профессиональный домашний уход и не тратить впустую продукты и напитки. Доверьтесь профессионалам – химикам, которые не одно десятилетие разрабатывали средства для ухода за лицом.

Маски для лица из пива иногда могут быть эффективны, если использовать напиток собственного приготовления, и в очень маленьком количестве. Ведь бутылочное пиво пастеризуют и добавляют разные элементы для увеличения срока годности.

Маска для лица из пива и моркови

Ингредиенты:

1 ст. ложка теплого светлого нефильтрованного пива;

1 ч. ложка натертой на мелкой терке моркови;

1 желток;

молотые овсяные хлопья.

Способ приготовления:

Смешайте морковь с желтком, затем все смешайте с пивом. Загустите маску овсяными хлопьями, картофельным крахмалом или мукой. Нанесите готовую маску на 20 минут толстым слоем на чистую кожу лица (шеи, декольте), затем смойте теплой водой.

Маска с пивом и оливковым маслом

Ингредиенты:

2 ст. л пива;

2 ч. л оливкового масла;

1 ч. л меда;

яичный желток.

Способ приготовления:

Взбейте яйцо, разогрейте мед на водяной бане. Смешайте яйцо с растительным маслом, медом и пивом. Доведите до однородной массы. Удерживайте на лице 15 мин и смойте.

Маска с пивом и лимонным соком

Ингредиенты:

3 ст. л пива;

яичный белок;

лимонный сок.

Способ приготовления: