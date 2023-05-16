Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Красота

Действительно ли эффективны маски для лица из пива и как их правильно делать – объясняет косметолог

16 мая 2023, 14:21
Анна Голишевская редактор ленты
Пиво
Источник: Unsplash

Многие считают, что пиво – это не только прекрасный напиток, но и эффективное косметическое средство, позволяющее применять его целебные свойства для сохранения молодости и красоты. Однако действительно ли эффективны маски для лица из пива и как правильно их делать – читайте в материале.

Эффективность масок для лица из пива: правда или миф

Косметолог Анастасия Позичайло отмечает, что иногда благодаря маскам из пива, соды и перекиси водорода можно обезводить кожу.

Такие маски часто одинаково опасны и для сухой и жирной кожи с высыпаниями, которая от стресса после алкогольных масок может начать производить еще больше себума.

Для того чтобы улучшить состояние кожи, лучше купить профессиональный домашний уход и не тратить впустую продукты и напитки. Доверьтесь профессионалам – химикам, которые не одно десятилетие разрабатывали средства для ухода за лицом.

Маски для лица из пива иногда могут быть эффективны, если использовать напиток собственного приготовления, и в очень маленьком количестве. Ведь бутылочное пиво пастеризуют и добавляют разные элементы для увеличения срока годности.

Маска для лица из пива и моркови

Ингредиенты:

  • 1 ст. ложка теплого светлого нефильтрованного пива;
  • 1 ч. ложка натертой на мелкой терке моркови;
  • 1 желток;
  • молотые овсяные хлопья.

Способ приготовления:

  1. Смешайте морковь с желтком, затем все смешайте с пивом.
  2. Загустите маску овсяными хлопьями, картофельным крахмалом или мукой.
  3. Нанесите готовую маску на 20 минут толстым слоем на чистую кожу лица (шеи, декольте), затем смойте теплой водой.

Маска с пивом и оливковым маслом

Ингредиенты:

  • 2 ст. л пива;
  • 2 ч. л оливкового масла;
  • 1 ч. л меда;
  • яичный желток.

Способ приготовления:

  1. Взбейте яйцо, разогрейте мед на водяной бане.
  2. Смешайте яйцо с растительным маслом, медом и пивом. Доведите до однородной массы.
  3. Удерживайте на лице 15 мин и смойте.

Маска с пивом и лимонным соком

Ингредиенты:

  • 3 ст. л пива;
  • яичный белок;
  • лимонный сок.

Способ приготовления:

  1. Взбейте белок с помощью блендера или миксера. Он должен быть однородным.
  2. Выжмите сок из половинки лимона.
  3. Смешайте лимонный сок, белок и пиво.
  4. Держите маску 5 минут и смойте.
Читайте также:
ЯйцяМаска из белка от прыщей: ТОП-3 рецепта

Теги
Красота маска Советы
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь