Мицеллярная вода – быстрое и удобное средство для удаления макияжа. Раствор смягчает кожу и сохраняет ее естественный баланс. Однако многие до сих пор думают над тем, нужно ли смывать мицеллярную воду после очищения кожи средством. Ответ на этот вопрос найдёте в материале Фактов.

Дерматолог Юлия Ковальчук отмечает, что сейчас в интернете идут ожесточенные баталии по этому поводу. Но мицеллярная вода – это демакияж, первый этап очищения.

И очевидно, что мы ее смываем, умываясь классическими очищающими средствами.

Но в ней содержится не так много компонентов, которые могут сильно навредить коже, поэтому если вы устали, легли спать и забыли раз смыть мицеллярную воду – ничего страшного с вашим лицом не должно произойти.

Сейчас смотрят Что будет, если не смывать мицеллярную воду Эксперт отмечает, что на постоянной основе пренебрегать правилами умывания не нужно. Такое средство, как мицеллярная вода, необходимо смывать пенкой или гелем под ваш тип кожи. Если этого не делать, могут возникнуть прыщи, загрязнение кожи, закрытые комедоны. Как правильно умываться мицеллярной водой После очищения кожи мицеллярной водой необходимо умыться пенкой или гелем. После этого нанесите тоник. Он уберет остатки макияжа, грязи и успокоит кожу. Нанесите гель, а после этого – крем. Также не забывайте о солнцезащитных средствах. Их нужно наносить за 20-30 мин до выхода на солнце, а также восстанавливать каждые два часа. Читайте также: Нужно ли умывать лицо после тканевой маски — ответ косметолога

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.