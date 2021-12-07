В твороге содержится большое количество полезного белка, много витаминов и микроэлементов, в том числе селен, который необходим для нормального функционирования щитовидной железы.
Однако, чтобы этот продукт был максимально полезным для организма, необходимо знать, как его правильно приготовить. Диетолог Светлана Фус рассказала о трех рецептах творожных десертов, которые можно приготовить быстро и с максимальной пользой.
Белковый чизкейк
Корж:
- 4 ст. ложки овсяных отрубей;
- 2 ст. ложки мягкого творога 5-9%;
- одно яйцо;
- стевия.
Необходимо смешать все ингредиенты и выложить в форму. Соответствующую массу выпекать 15-20 минут. Корж должен быть как крекер.
Крем:
- 400 г мягкого творога 5-9%;
- два яйца;
- 1 ст. ложка нежирного кефира или натурального йогурта;
- ванилин, стевия;
- сода.
Приготовление: белки надо отделить от желтков, первые отставляем в сторону. Желтки и все остальные компоненты смешиваем. Затем необходимо взбить белки до густой пены и осторожно добавить в крем. Основную массу выливаем на готовый корж. Выпекаем в духовке 30-40 минут.
Чизкейк с яблоком
Ингредиенты на малую форму 10-15 см:
- одно сладкое яблоко (200 г);
- 175 г мягкого нежирного творога 5-9%;
- один белок;
- ванилин, стевия на вкус;
- 1 чайная ложка корицы.
Приготовление: творог смешиваем с одним белком и стевией, а затем взбиваем. Потом добавляем тертое яблоко. Сверху подсыпаем корицей и на 15-20 минут ставим в духовку, которая должна быть разогрета до 180 °C.
Чизкейк в яблоке
Ингредиенты на 2-4 порции (240 или 120 ккал):
- 4 шт. крупных сладких яблок;
- одно яйцо (желток);
- 150 г творога 5-9%;
- ваниль.
Приготовление: в яблоке необходимо очистить верхнюю треть и вырезать черенок и сердцевину. Ложкой осторожно надо вынуть немного мякоти.
Творог смешать с желтком и ванилью и наполнить этим яблоки. Затем их поставить в жаропрочную форму и налить туда немного воды. Запекать яблоки надо при температуре 200°C в течение 25 минут. Перед подачей десерта его можно полить натуральным йогуртом 2,5%.
Источник: Светлана Фус