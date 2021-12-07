В твороге содержится большое количество полезного белка, много витаминов и микроэлементов, в том числе селен, который необходим для нормального функционирования щитовидной железы.

Однако, чтобы этот продукт был максимально полезным для организма, необходимо знать, как его правильно приготовить. Диетолог Светлана Фус рассказала о трех рецептах творожных десертов, которые можно приготовить быстро и с максимальной пользой.

Белковый чизкейк

Корж:

4 ст. ложки овсяных отрубей;

2 ст. ложки мягкого творога 5-9%;

одно яйцо;

стевия.

Необходимо смешать все ингредиенты и выложить в форму. Соответствующую массу выпекать 15-20 минут. Корж должен быть как крекер.

Крем:

400 г мягкого творога 5-9%;

два яйца;

1 ст. ложка нежирного кефира или натурального йогурта;

ванилин, стевия;

сода.

Приготовление: белки надо отделить от желтков, первые отставляем в сторону. Желтки и все остальные компоненты смешиваем. Затем необходимо взбить белки до густой пены и осторожно добавить в крем. Основную массу выливаем на готовый корж. Выпекаем в духовке 30-40 минут.

Чизкейк с яблоком

Ингредиенты на малую форму 10-15 см:

одно сладкое яблоко (200 г);

175 г мягкого нежирного творога 5-9%;

один белок;

ванилин, стевия на вкус;

1 чайная ложка корицы.

Приготовление: творог смешиваем с одним белком и стевией, а затем взбиваем. Потом добавляем тертое яблоко. Сверху подсыпаем корицей и на 15-20 минут ставим в духовку, которая должна быть разогрета до 180 °C.

Чизкейк в яблоке

Ингредиенты на 2-4 порции (240 или 120 ккал):

4 шт. крупных сладких яблок;

одно яйцо (желток);

150 г творога 5-9%;

ваниль.

Приготовление: в яблоке необходимо очистить верхнюю треть и вырезать черенок и сердцевину. Ложкой осторожно надо вынуть немного мякоти.

Творог смешать с желтком и ванилью и наполнить этим яблоки. Затем их поставить в жаропрочную форму и налить туда немного воды. Запекать яблоки надо при температуре 200°C в течение 25 минут. Перед подачей десерта его можно полить натуральным йогуртом 2,5%.

Источник: Светлана Фус