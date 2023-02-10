Специи играют здесь одну из важнейших ролей, особенно люди любят аромат корицы и ванили, поэтому чаще всего используют именно эти специи в приготовлении десертов.

Даже если простейшую постную коврижку или язычки из слоеного теста посыпать сахаром, смешанным с какими-то специями, то они будут гораздо вкуснее.

Шеф Евгений Клопотенко предлагает запастись такой ароматной посыпкой, как сахарная пудра с ванилью.

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Сахарная пудра с ванилью

Ингредиенты

100 г сахара

1 стручок ванили без зерен

Приготовление

Отмерьте 100 г сахара и возьмите один стручок ванили. Из стручка удалите семена. Их можно использовать в другой раз для приготовления какого-нибудь десерта. Сахар высыпьте в чашу кухонного комбайна и перемелите в пудру. Для этого можно пользоваться и кофемолкой. Пересыпьте пудру в небольшую стеклянную баночку, которая герметично закрывается. Стручок ванили разрежьте на несколько частей и закопайте в сахарную пудру. Закройте баночку и оставьте на несколько дней, после этого ванильную сахарную пудру можно использовать. Хранить ее я советую в черном месте.

Источник: Евгений Клопотенко