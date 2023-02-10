Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Еда

Сахарная пудра с ванилью

10 февраля 2023, 20:00
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
цукрова пудра
Источник: Depositphotos

Специи играют здесь одну из важнейших ролей, особенно люди любят аромат корицы и ванили, поэтому чаще всего используют именно эти специи в приготовлении десертов.

Даже если простейшую постную коврижку или язычки из слоеного теста посыпать сахаром, смешанным с какими-то специями, то они будут гораздо вкуснее.

Шеф Евгений Клопотенко предлагает запастись такой ароматной посыпкой, как сахарная пудра с ванилью.

Сейчас смотрят

Сахарная пудра с ванилью

Ингредиенты

  • 100 г сахара
  • 1 стручок ванили без зерен

Приготовление

  1. Отмерьте 100 г сахара и возьмите один стручок ванили. Из стручка удалите семена. Их можно использовать в другой раз для приготовления какого-нибудь десерта.
  2. Сахар высыпьте в чашу кухонного комбайна и перемелите в пудру. Для этого можно пользоваться и кофемолкой.
  3. Пересыпьте пудру в небольшую стеклянную баночку, которая герметично закрывается.
  4. Стручок ванили разрежьте на несколько частей и закопайте в сахарную пудру.
  5. Закройте баночку и оставьте на несколько дней, после этого ванильную сахарную пудру можно использовать. Хранить ее я советую в черном месте.
Читайте также:
Олександр ГромлюкПолезные сладости. Как приготовить конфеты из инжира и кураги

Источник: Евгений Клопотенко

Теги
Кулінарні рецепти
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь