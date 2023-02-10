Специи играют здесь одну из важнейших ролей, особенно люди любят аромат корицы и ванили, поэтому чаще всего используют именно эти специи в приготовлении десертов.
Даже если простейшую постную коврижку или язычки из слоеного теста посыпать сахаром, смешанным с какими-то специями, то они будут гораздо вкуснее.
Шеф Евгений Клопотенко предлагает запастись такой ароматной посыпкой, как сахарная пудра с ванилью.
Сейчас смотрят
Сахарная пудра с ванилью
Ингредиенты
- 100 г сахара
- 1 стручок ванили без зерен
Приготовление
- Отмерьте 100 г сахара и возьмите один стручок ванили. Из стручка удалите семена. Их можно использовать в другой раз для приготовления какого-нибудь десерта.
- Сахар высыпьте в чашу кухонного комбайна и перемелите в пудру. Для этого можно пользоваться и кофемолкой.
- Пересыпьте пудру в небольшую стеклянную баночку, которая герметично закрывается.
- Стручок ванили разрежьте на несколько частей и закопайте в сахарную пудру.
- Закройте баночку и оставьте на несколько дней, после этого ванильную сахарную пудру можно использовать. Хранить ее я советую в черном месте.
Источник: Евгений Клопотенко