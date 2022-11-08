В мультиварке можно сделать много чего вкусного. Эта помощница имеет множество функций, которые помогут приготовить отварные, запеченные или жареные блюда.
А цветная капуста в мультиварке — это не только быстро, но и очень вкусно. Капусту можно просто сварить или приготовить суп, запеканку, пюре или салат. Главное — знать вкусный рецепт.
Как оригинально приготовить цветную капусту в мультиварке — смотрите далее в материале Фактов ICTV.
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Запеканка с цветной капустой в мультиварке
Вам понадобится:
- цветная капуста — 600-700 гр;
- твердый сыр — 50 гр;
- луковица — 1 шт;
- небольшая морковь — 1 шт;
- яйцо — 1 шт;
- молоко — 150 мл;
- сметана — 20 гр;
- соль и специи — по вкусу.
Приготовление:
- Сначала подготовьте все ингредиенты: почистите овощи, нарежьте цветную капусту на соцветия, натрите твердый сыр.
- Соцветие капусты окуните в холодную подсоленную воду на 30-40 минут. После, промойте под проточной водой.
- Капусту переложите в мультиварку и добавьте мелко нарезанный лук и морковь.
- В отдельной посудине сделайте заливку: соедините яйцо, молоко, сметану и соль. Все тщательно перемешайте и добавьте твердый сыр.
- Залейте готовым соусом овощи в мультиварке и закройте крышкой.
- Выставите режим на мультиварке Выпечка на 35 мин.
По истечению времени осторожно достаньте запеканку, посыпьте ее твердым сыром и наслаждайтесь вкусным и полезным блюдом.
Классический рецепт цветной капусты
Цветная капуста на пару станет отличным дополнением к основному блюду.
Ингредиенты:
- капуста — 600 гр;
- соль и специи — по вкусу.
Приготовление:
- Помойте капусту и нарежьте на соцветия среднего размера.
- В чашу мультиварки налейте воды, установите подставку для варки на пару.
- На подставку уложите соцветия цветной капусты.
- Посолите и добавьте любимые специи.
- Закройте чашу крышкой, установите программу На пару или Пар на 25 мин.
Нежная и полезная цветная капуста готова! Приятного аппетита!