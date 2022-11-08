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Еда

Цветная капуста в мультиварке: как приготовить полезное блюдо

8 ноября 2022, 14:30
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Цветная капуста в мультиварке: как приготовить полезное блюдо
Источник: Unsplash

В мультиварке можно сделать много чего вкусного. Эта помощница имеет множество функций, которые помогут приготовить отварные, запеченные или жареные блюда.

А цветная капуста в мультиварке — это не только быстро, но и очень вкусно. Капусту можно просто сварить или приготовить суп, запеканку, пюре или салат. Главное — знать вкусный рецепт.

Как оригинально приготовить цветную капусту в мультиварке — смотрите далее в материале Фактов ICTV.

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Запеканка с цветной капустой в мультиварке

Вам понадобится: 

  • цветная капуста — 600-700 гр;
  • твердый сыр — 50 гр;
  • луковица — 1 шт;
  • небольшая морковь — 1 шт;
  • яйцо — 1 шт;
  • молоко — 150 мл;
  • сметана — 20 гр;
  • соль и специи — по вкусу.

Приготовление:

  1. Сначала подготовьте все ингредиенты: почистите овощи, нарежьте цветную капусту на соцветия, натрите твердый сыр.
  2. Соцветие капусты окуните в холодную подсоленную воду на 30-40 минут. После, промойте под проточной водой.
  3. Капусту переложите в мультиварку и добавьте мелко нарезанный лук и морковь.
  4. В отдельной посудине сделайте заливку: соедините яйцо, молоко, сметану и соль. Все тщательно перемешайте и добавьте твердый сыр.
  5. Залейте готовым соусом овощи в мультиварке и закройте крышкой.
  6. Выставите режим на мультиварке Выпечка на 35 мин.

По истечению времени осторожно достаньте запеканку, посыпьте ее твердым сыром и наслаждайтесь вкусным и полезным блюдом.

Классический рецепт цветной капусты

Фото: Unsplash

Цветная капуста на пару станет отличным дополнением к основному блюду.

Ингредиенты:

  • капуста — 600 гр;
  • соль и специи — по вкусу.

Приготовление:

  1. Помойте капусту и нарежьте на соцветия среднего размера.
  2. В чашу мультиварки налейте воды, установите подставку для варки на пару.
  3. На подставку уложите соцветия цветной капусты.
  4. Посолите и добавьте любимые специи.
  5. Закройте чашу крышкой, установите программу На пару или Пар на 25 мин.

Нежная и полезная цветная капуста готова! Приятного аппетита!

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