Дальгона-кофе — это корейский кофейный напиток, который всколыхнул TikTok. Молодежь активно снимает видео-рецепты приготовления кофе с густой и аппетитной пенкой.
С виду корейский напиток напоминает перевернутое латте — когда молоко снизу, а кофе сверху. Дело в том, что пенка в дальгона-кофе имеет коричневый цвет.
Как приготовить знаменитый кофе из TikTok — смотрите в материале Фактов ICTV.
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Рецепт дальгона-кофе из TikTok
Ингредиенты:
- растворимый кофе — 2 ст. л;
- молоко — 400 мл;
- сахар — 2 ст. л;
- кипяток — 2 ст. л.
Приготовление:
- В сосуде соедините растворимый кофе, сахар и кипяток.
- Ручным миксером (или специальной лопаткой, но это займет много времени) взбивайте смесь до тех пор, пока она не станет коричневая и густая.
- В кастрюле подогрейте молоко, но не кипятите.
- Перелейте теплое молоко в стакан, а на верх выложите взбитую кофейную пену.
- Напиток можно украсить кусочками шоколада, сахарной пудрой или другой посыпкой.
Наслаждайтесь нежным кофейным напитком. Приятного аппетита!
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