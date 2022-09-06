Дальгона-кофе — это корейский кофейный напиток, который всколыхнул TikTok. Молодежь активно снимает видео-рецепты приготовления кофе с густой и аппетитной пенкой.

С виду корейский напиток напоминает перевернутое латте — когда молоко снизу, а кофе сверху. Дело в том, что пенка в дальгона-кофе имеет коричневый цвет.

Как приготовить знаменитый кофе из TikTok — смотрите в материале Фактов ICTV.

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Рецепт дальгона-кофе из TikTok

Ингредиенты:

растворимый кофе — 2 ст. л;

молоко — 400 мл;

сахар — 2 ст. л;

кипяток — 2 ст. л.

Приготовление:

В сосуде соедините растворимый кофе, сахар и кипяток. Ручным миксером (или специальной лопаткой, но это займет много времени) взбивайте смесь до тех пор, пока она не станет коричневая и густая. В кастрюле подогрейте молоко, но не кипятите. Перелейте теплое молоко в стакан, а на верх выложите взбитую кофейную пену. Напиток можно украсить кусочками шоколада, сахарной пудрой или другой посыпкой.

Наслаждайтесь нежным кофейным напитком. Приятного аппетита!