Дерматолог Светлана Кочергина на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя объяснила, почему жирная кожа нуждается в увлажнении.

Проблемы жирной кожи

— Дело в том, что жиры и вода — это разные химические соединения. Жирная кожа содержит много липидов, поскольку их активно выделяют сальные железы, — говорит специалист.

Однако, по словам эксперта, очень часто жирная кожа бывает обезвоженной, ведь ее пересушивают чрезмерным очищением и лечебными препаратами от акне, например.

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Более того, обезвоженная жирная кожа чаще страдает от высыпаний, утверждает медик. По ее словам, также могут появляться участки шелушения и более выраженный жирный блеск в течение дня.

Средства ухода за жирной кожей

— Для такого типа кожи важно подобрать увлажняющее средство, которое не будет ощущаться в течение дня, “забивать” поры и оставлять ощущение жирной пленки, — отмечается Светлана Кочергина.

По ее словам, эксперты рекомендуют использовать увлажняющие кремы с легкими водянистыми текстурами. Существуют специальные линейки косметики, разработанные именно для увлажнения жирной кожи.

Источник: Береги себя