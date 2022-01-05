Кутья — неотъемлемая часть рождественского стола. Ее готовят практически в каждом доме, и каждая хозяйка по своему рецепту.

Факты ICTV отыскали два рецепта: один — более диетический и низкокалорийный, другой — более традиционный.

Диетический рецепт кутьи

Ингредиенты

пшеница для кути ⠀

узвар (можно с медом) ⠀

мак перетертый без сахара⠀

сухофрукты по вашему вкусу ⠀

цукаты⠀

орехи

Приготовление

Отварить пшеницу. Сварить узвар и дать ему настояться. Соединить кашу и все ингредиенты. Хорошо перемешать. Залить все узваром.

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Традиционный рецепт кутьи

Ингредиенты

пшеничная крупа

изюм

сахар

мед

мак

грецкий орех

Приготовление

Промыть крупу, добавить воду и варить до готовности (примерно 30-50 минут). Мак залить кипятком и оставить на 15 минут. Затем добавить сахар и перетереть до появления белого “молочка”. Изюм залить кипятком на 10-25 минут. Орехи измельчить. Мед немного разбавить с водой, чтобы было удобно перемешивать кутью. Слить воду с каши. По вкусу добавить все составляющие.

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Кутья — калорийное блюдо, ее делают такой сухофрукты, орехи и сахар. Поэтому если добавлять их меньше, можно сделать это блюдо более диетическим.