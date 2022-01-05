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Диетическая и традиционная. Рецепты кутьи на Рождество

5 января 2022, 17:24
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
кутя
Источник: Depositphotos

Кутья — неотъемлемая часть рождественского стола. Ее готовят практически в каждом доме, и каждая хозяйка по своему рецепту.

Факты ICTV отыскали два рецепта: один — более диетический и низкокалорийный, другой — более традиционный.

Диетический рецепт кутьи

Ингредиенты

  • пшеница для кути ⠀
  • узвар (можно с медом) ⠀
  • мак перетертый без сахара⠀
  • сухофрукты по вашему вкусу ⠀
  • цукаты⠀
  • орехи
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Приготовление

  1. Отварить пшеницу.
  2. Сварить узвар и дать ему настояться.
  3. Соединить кашу и все ингредиенты.
  4. Хорошо перемешать.
  5. Залить все узваром.

 

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Традиционный рецепт кутьи

Ингредиенты

  • пшеничная крупа
  • изюм
  • сахар
  • мед
  • мак
  • грецкий орех
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Приготовление

  1. Промыть крупу, добавить воду и варить до готовности (примерно 30-50 минут).
  2. Мак залить кипятком и оставить на 15 минут. Затем добавить сахар и перетереть до появления белого “молочка”.
  3. Изюм залить кипятком на 10-25 минут.
  4. Орехи измельчить.
  5. Мед немного разбавить с водой, чтобы было удобно перемешивать кутью.
  6. Слить воду с каши.
  7. По вкусу добавить все составляющие.

 

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Кутья — калорийное блюдо, ее делают такой сухофрукты, орехи и сахар. Поэтому если добавлять их меньше, можно сделать это блюдо более диетическим.

Теги
Кулінарні рецепти , Різдво , Рецепт
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