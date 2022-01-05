Кутья — неотъемлемая часть рождественского стола. Ее готовят практически в каждом доме, и каждая хозяйка по своему рецепту.
Факты ICTV отыскали два рецепта: один — более диетический и низкокалорийный, другой — более традиционный.
Диетический рецепт кутьи
Ингредиенты
- пшеница для кути ⠀
- узвар (можно с медом) ⠀
- мак перетертый без сахара⠀
- сухофрукты по вашему вкусу ⠀
- цукаты⠀
- орехи
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Приготовление
- Отварить пшеницу.
- Сварить узвар и дать ему настояться.
- Соединить кашу и все ингредиенты.
- Хорошо перемешать.
- Залить все узваром.
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Традиционный рецепт кутьи
Ингредиенты
- пшеничная крупа
- изюм
- сахар
- мед
- мак
- грецкий орех
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Приготовление
- Промыть крупу, добавить воду и варить до готовности (примерно 30-50 минут).
- Мак залить кипятком и оставить на 15 минут. Затем добавить сахар и перетереть до появления белого “молочка”.
- Изюм залить кипятком на 10-25 минут.
- Орехи измельчить.
- Мед немного разбавить с водой, чтобы было удобно перемешивать кутью.
- Слить воду с каши.
- По вкусу добавить все составляющие.
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Кутья — калорийное блюдо, ее делают такой сухофрукты, орехи и сахар. Поэтому если добавлять их меньше, можно сделать это блюдо более диетическим.