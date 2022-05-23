Ужин – последний прием пищи за день, поэтому важно не переедать на ночь. В идеале лучше всего есть минимум за два часа до сна, чтобы еда успела перевариться. Сами блюда должны быть легкими и нежирными. Что приготовить на ПП ужин – идеи блюд в нашем материале.

ПП салат с творогом

Для приготовления такого салата необходимо: 100 г творога, 100 г огурцов, 100 г помидоров, 100 г сладкого перца, 20 г лука, зелень.

Все измельчить, творог размять и все перемешать. Добавьте в качестве заправки немного оливкового масла и специи по вкусу.

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Рис с курицей

Для этого блюда необходимо взять 100 г риса (лучше всего брать коричневый, так как он более полезный), 240 г куриного филе, помидоры черри 300 г, 100 г салатного микса, немного чеснока, специи и оливковое масло.

Для начала необходимо отоварить рис. Затем готовим маринад для курицы. Нарезаем грудку, кладем ее в миску, добавляем оливковое масло, чеснок и специи. Даем мясу в маринаде настояться примерно полчаса. Затем обжарьте филе до готовности и смешайте его с рисом.

Куриные котлеты с отрубями (или клетчаткой)

Для приготовления котлет возьмите 400 г куриного филе, 200 г брокколи, 120 г кукурузы, яйцо, лук, 1 ст. ложку овсяной муки, 2 ст. ложки отрубей или клетчатки, специи по вкусу.

Лук и куриную грудку необходимо измельчить (можно в мясорубке или в блендере). Нарежьте мелко брокколи и добавьте к курице. Добавьте яйцо, муку, специи, кукурузу и отруби, и все хорошо перемешайте. Намочите руки и сформируйте из фарша котлеты. Обжаривайте с двух сторон примерно по 5 минут.

ПП запеканка из кабачков

Для этого блюда вам понадобится 1 кабачок, 250 г творога, 2 зубчика чеснока, 20 г сыра, зелень, 2 ст. ложки отрубей и специи по вкусу.

Натрите кабачок на средней терке и слейте лишнюю жидкость. Добавьте яйцо, творог, специи, зелень и отруби. Все хорошо перемешайте и добавьте тертый сыр. Выложите массу в форму для запекания и поставьте в духовку, разогретую на 200 градусов. Время приготовления – 20 минут.

Салат из свеклы

Для его приготовления необходимо 300 г отваренной индейки, одна свекла, 80 г орехов, 2 ст. ложки сметаны, чеснок и специи по вкусу.

Нарежьте индейку, добавьте к ней натертую сырую свеклу. Перемешайте и добавьте сметану, специи и чеснок. Все еще раз перемешайте и добавьте орехи. Салат из свеклы можно есть после того, как он минут 20 настоится.