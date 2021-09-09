Бег — один из самых доступных видов спорта для человека, ведь им можно заниматься на улице, в парке и даже в спортзале.

Такие тренировки помогут развить выносливость. Они укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную системы организма, а это профилактика заболеваний сердца и легких. Также бег положительно влияет на обмен веществ.

Фитнес-тренер Ольга Чичикало в социальных сетях дала топ-6 советов, как правильно начать бегать новичку.

1. Возьмите себе за основу бегать 20-25 мин в день примерно 3-4 раза в неделю.

2. Начните пробежки в очень удобном темпе, чтобы вы могли спокойно разговаривать. Темп должен быть для вас максимально комфортным.

3. Первую неделю начните с активной ходьбы 20-25 мин в день. На следующей неделе чередуйте ходьбу с бегом: три минуты ходьбы — бег две минуты.

— Каждую неделю вы должны уменьшать количество ходьбы, а длительность бега наоборот увеличивать. Таким образом вы полностью перейдете на бег, — отметила тренер.

4. Следует давать организму время на восстановление. Один-два раза в неделю можете спокойно брать отдых от бега. В это время можно сделать растяжку или йогу.

5. Перед бегом обязательно нужно делать разминку, чтобы подготовить мышцы к нагрузке. Также после бега необходима заминка — 5-10 мин ходьбы и медленного бега в конце тренировочного занятия. Это поможет стабилизировать пульс и дыхание.

6. Для бега лучше приобрести специальные кроссовки, ведь во время тренировок стопа должна иметь правильную амортизацию.

— Пусть ваше тело привыкает к длительному бегу постепенно, и вскоре вы начнете кайфовать. Ваше самочувствие будет превосходным, а фигура подтянутой, — добавила она.

Однако стоит помнить, что бег может навредить здоровью, если у человека:

выраженное расстройство сердечного ритма;

грыжи в грудном или шейном отделе позвоночника, спине;

обострение хронического заболевания;

тромбофлебит нижних конечностей;

недостаточное кровообращение;

врожденный порок сердца;

митральный стеноз.

Если во время занятий спортом у вас возникает чувство боли, дискомфорта, особенно в грудной клетке, следует обратиться к врачу и пройти соответствующее обследование, чтобы вовремя выявить возможное заболевание.

Кроме того, тренироваться можно всей семьей. Таким образом можно больше времени проводить вместе, да еще и с пользой. Факты ICTV подготовили виды семейных тренировок, которые положительно повлияют на физическое, психическое и эмоциональное здоровье каждого ее члена.

Источник: Ольга Чичикало