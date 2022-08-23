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Красота

Для склонных к жирности волос: как приготовить скраб для кожи головы

23 августа 2022, 17:40
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Для склонных к жирности волос: как приготовить скраб для кожи головы
Источник: Depositphotos

В последнее время популярность приобрели скрабы для кожи головы. Однако стоит понимать, что такой скраб нужен не каждой в своем уходе.

Скрабы для кожи головы стоит делать девушкам, у которых волосы склонны к жирности. Ведь главная задача скрабов — глубоко очистить кожу головы и волосы от чрезмерного накопления кожного жира и удалить ороговевшие частицы.

Как приготовить скраб для кожи головы в домашних условиях — читайте в нашем материале.

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Рецепт медового скраба для кожи головы

Вам понадобится:

  • морская соль мелкого помола — 4 ч. л;
  • жидкий мед — 2 с. л.

Приготовление такого скраба очень простое. Вам нужно просто тщательно перемешать ингредиенты и активными движениями нанести массу на кожу головы.

После этого стоит тщательно помыть волосы шампунем.

Рецепт с морской солью

Ингредиенты:

  • морская соль мелкого помола — 1 ст. л;
  • вода — несколько капель;
  • любое питательное масло — 1-2 капли.

Приготовление — смешайте соль с водой и добавьте несколько капель масла. Все тщательно перемешайте на промассируйте скрабом кожу головы.

После обязательно промойте волосы.

Скраб с кофе

Скрабы с кофе можно использовать не только для тела, но и для кожи головы. Вам понадобится:

  • молотый кофе — 1 ст. л;
  • шампунь — 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Смешай между собой ингредиенты.
  2. Немного смочите корни волос.
  3. Массажными движениями вотрите полученную массу в кожу головы (делать это стоит 3-5 мин).
  4. Тщательно смойте скраб.
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