В последнее время популярность приобрели скрабы для кожи головы. Однако стоит понимать, что такой скраб нужен не каждой в своем уходе.
Скрабы для кожи головы стоит делать девушкам, у которых волосы склонны к жирности. Ведь главная задача скрабов — глубоко очистить кожу головы и волосы от чрезмерного накопления кожного жира и удалить ороговевшие частицы.
Как приготовить скраб для кожи головы в домашних условиях — читайте в нашем материале.
Рецепт медового скраба для кожи головы
Вам понадобится:
- морская соль мелкого помола — 4 ч. л;
- жидкий мед — 2 с. л.
Приготовление такого скраба очень простое. Вам нужно просто тщательно перемешать ингредиенты и активными движениями нанести массу на кожу головы.
После этого стоит тщательно помыть волосы шампунем.
Рецепт с морской солью
Ингредиенты:
- морская соль мелкого помола — 1 ст. л;
- вода — несколько капель;
- любое питательное масло — 1-2 капли.
Приготовление — смешайте соль с водой и добавьте несколько капель масла. Все тщательно перемешайте на промассируйте скрабом кожу головы.
После обязательно промойте волосы.
Скраб с кофе
Скрабы с кофе можно использовать не только для тела, но и для кожи головы. Вам понадобится:
- молотый кофе — 1 ст. л;
- шампунь — 1 ст. л.
Приготовление:
- Смешай между собой ингредиенты.
- Немного смочите корни волос.
- Массажными движениями вотрите полученную массу в кожу головы (делать это стоит 3-5 мин).
- Тщательно смойте скраб.