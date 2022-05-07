8 мая в мире отмечают День матери. Те, кто не определился с подарком, могут приготовить праздничный десерт.

Рекомендации озвучил шеф-повар Евгений Клопотенко.

Лимонный фондан

Он не оставит ни одну маму равнодушной. Она высоко оценит кулинарный опыт того, кто решится приготовить это блюдо.

Торт Павлова с бананом и клюквой

Этот десерт имеет праздничный вид и интересный легкий вкус. Если готовить по рецепту, можно справиться с этой задачей.

Яблочный пирог со сгущенкой

Яблочный пирог только на первый взгляд довольно тривиальное блюдо. Если добавить сгущенку, он будет иметь новый вкус.

Баскский чизкейк

Десерт был впервые создан в стране Басков, испанском регионе, где немало заведений общепита отмечены самыми высокими гастрономическими наградами. Им можно удивить маму в этот день.

Паштель да ната

Это блюдо родом из солнечной Португалии. Каждую маму удивят хрустящие корзинки с нежной начинкой из заварного крема.

Кексы с апельсином

Кексы будут отличным дополнением к каждому праздничному столу. Выпечка с апельсином имеет интересный вкус и хороший внешний вид.

Источник: Клопотенко