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Еда

Ко Дню матери и не только: топ-6 интересных рецептов десертов

7 мая 2022, 22:23
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
кекс
Источник: Pixabay

8 мая в мире отмечают День матери. Те, кто не определился с подарком, могут приготовить праздничный десерт.

Рекомендации озвучил шеф-повар Евгений Клопотенко.

  • Лимонный фондан

Он не оставит ни одну маму равнодушной. Она высоко оценит кулинарный опыт того, кто решится приготовить это блюдо.

  • Торт Павлова с бананом и клюквой

Этот десерт имеет праздничный вид и интересный легкий вкус. Если готовить по рецепту, можно справиться с этой задачей.

  • Яблочный пирог со сгущенкой

Яблочный пирог только на первый взгляд довольно тривиальное блюдо. Если добавить сгущенку, он будет иметь новый вкус.

  • Баскский чизкейк

Десерт был впервые создан в стране Басков, испанском регионе, где немало заведений общепита отмечены самыми высокими гастрономическими наградами. Им можно удивить маму в этот день.

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  • Паштель да ната

Это блюдо родом из солнечной Португалии. Каждую маму удивят хрустящие корзинки с нежной начинкой из заварного крема.

  • Кексы с апельсином

Кексы будут отличным дополнением к каждому праздничному столу. Выпечка с апельсином имеет интересный вкус и хороший внешний вид.

Источник: Клопотенко

Теги
Евгений Клопотенко, День матері, Кулінарні рецепти, Рецепт
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