Вишня — полезная и универсальная ягода. Ее можно добавлять в пироги, компоты, пирожки, вареники, блины и творог.

Чтобы зимой лакомиться вкусной ягодой и добавлять ее в разнообразные блюда, хозяйки еще летом консервируют вишню в собственном соку.

Факты ICTV подготовили для вас рецепты вишни в собственном соку на все случаи жизни.

Вишня с сахаром в собственном соку

Ингредиенты:

Вишня — 1 кг.

Сахар — 0,5 кг.

Сначала нужно тщательно помыть и перебрать вишню, удалив листочки, плодоножки и гнилые ягоды. Далее вишню промываем в холодной воде и оставляем на 2-5 мин на дуршлаге, чтобы стекла лишняя вода.

Теперь удаляем все косточки. Сок, который будут выделять вишни, не выливаем, а оставляем в тарелке.

Ягоды без косточки перекладываем в чистую посудину и засыпаем сахаром. Оставляем ягоды на 6-8 ч, чтобы вишни пустили сок.

Через 8 часов стерилизуем банки и крышки, а вишню с сахаром и соком пересыпаем в кастрюлю и ставим на огонь (нужно довести до кипения, но не кипятить). Массу нужно постоянно помешивать и следить, чтобы весь сахар растворился.

В простерилизованные банки выкладываем сначала вишни, а затем заливаем их соком. Стерилизуем банки с ягодами 10 мин, а затем закатываем крышками.

Когда вишни в собственном соку остынут, можно переносить банки на балкон или в погреб.

Вишня с косточками в собственном соку

Что понадобится:

Вишня — 1 кг.

Сахар — 250 г.

Сначала вишню нужно тщательно вымыть и высушить на бумажном полотенце. Далее засыпаем ягоду сахаром, перекладываем в банки и оставляем на 1 час.

По истечению времени простерилизуйте банки с ягодами около 20 мин и закатайте крышками. И все, вишня с косточками в собственном соку готова!

Вишня в собственном соку без сахара

Для этого рецепта вам понадобится всего 1 кг вишни. Ее нужно перебрать, помыть и высушить. Косточки можно удалить, но это по желанию.

Перекладываем чистые и сухие вишни в банки и оставляем на несколько часов. Главное, чтобы ягоды пустили сок.

Когда это произойдет, простерилизуйте банки с вишней 20 минут и закатайте крышками. И готово!

Вишня с корицей в собственном соку

Вишня в собственном соку с корицей станет отличной начинкой для выпечки, блинов или творога!

Ингредиенты:

Вишня — 1 кг.

Сахар — 250 г.

Молотая корица — 1 ч. ложка.

Тщательно вымойте и переберите вишню, удалив стебли и гнилые ягоды. Далее нужно вымыть ягоду в холодной воде и удалить все косточки. Выделяющийся сок оставляем в отдельной тарелке.

Теперь слоями выложите в чистые банки вишню, сахар и корицу. Накройте банки капроновыми крышками и оставьте на несколько часов в теплом месте.

Когда вишня пустит много сока, простерилизуйте банки с ягодами и закатайте крышками.

Вишня с апельсином в собственном соку

Вам понадобится:

Вишни — 1 кг.

Сахар — 400 г.

Апельсиновая цедра — 1 ст. ложка.

Ягоды промываем и высушиваем на бумажном полотенце. Далее смешиваем с сахаром и апельсиновой цедрой.

Готовую массу раскладываем по банкам и оставляем на 2-3 ч. По истечению времени, простерилизуйте банки 15 мин и закройте крышками.