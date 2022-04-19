Что обычно готовят украинцы на Пасху?

Во-первых, крашеные яйца.

Во-вторых, мясные блюда: домашнюю колбаску, запеченное сало, студень и другие яства из свинины. Ведь именно на Пасху колют кабанчики.

В этом году Пасха у нас несколько грустная, но это самый важный праздник для всех христиан, и хотя бы что-нибудь вкусненькое хозяйки таки приготовят.

А к той вкусности хорошо подойдет блюдо с интересным названием – цвикли.

Цвикли – это западноукраинское острое блюдо, которое готовится из отварной свеклы, хрена и пряностей и подается к колбасе, ветчине, холодцу, блюдам из мяса или рыбы и яйцам.

Рецепт

Ингредиенты:

свекла – 1 кг

корень хрена – 150 г

подсолнечное масло

сахар 2 ст. ложки.

лимонный сок – 2-4 ст. ложки

несколько небольших веточек тимьяна

соль – 1-2 ч. ложки.

перец острый

Рецепт приготовления:

Сварите свеклу (или запеките в духовке в фольге с добавлением пряностей). Выбирайте для блюда небольшую свеклу темно-бордового цвета, они лучше нравятся и быстрее готовятся.

Готовую свеклу охладите готовую свеклу, почистите от кожуры и натрите на мелкой терке.

Почистите корень хрена и натрите его на мелкой терке. Добавляйте хрен к свекле и пробуйте, чтобы не был очень острым.

Заправьте цвикли лимонным соком, сахаром, солью и перцем. Перемешайте свеклу с хреном и специями.

Храните в стеклянной банке, плотно закрытой крышкой, чтобы хрен не потерял свою остроту.

Источник: Про Львов