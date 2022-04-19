Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Еда

К Пасхальным вкусностям приготовим цвикли

19 апреля 2022, 23:17
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
цвикли
Источник: Depositphotos

Что обычно готовят украинцы на Пасху?

Во-первых, крашеные яйца.

Во-вторых, мясные блюда: домашнюю колбаску, запеченное сало, студень и другие яства из свинины. Ведь именно на Пасху колют кабанчики.

В этом году Пасха у нас несколько грустная, но это самый важный праздник для всех христиан, и хотя бы что-нибудь вкусненькое хозяйки таки приготовят.

А к той вкусности хорошо подойдет блюдо с интересным названием – цвикли.

Цвикли – это западноукраинское острое блюдо, которое готовится из отварной свеклы, хрена и пряностей и подается к колбасе, ветчине, холодцу, блюдам из мяса или рыбы и яйцам.

Рецепт

Ингредиенты:

  • свекла – 1 кг
  • корень хрена – 150 г
  • подсолнечное масло
  • сахар 2 ст. ложки.
  • лимонный сок – 2-4 ст. ложки
  • несколько небольших веточек тимьяна
  • соль – 1-2 ч. ложки.
  • перец острый

Рецепт приготовления:

Сварите свеклу (или запеките в духовке в фольге с добавлением пряностей). Выбирайте для блюда небольшую свеклу темно-бордового цвета, они лучше нравятся и быстрее готовятся.

Готовую свеклу охладите готовую свеклу, почистите от кожуры и натрите на мелкой терке.

Почистите корень хрена и натрите его на мелкой терке. Добавляйте хрен к свекле и пробуйте, чтобы не был очень острым.

Заправьте цвикли лимонным соком, сахаром, солью и перцем. Перемешайте свеклу с хреном и специями.

Храните в стеклянной банке, плотно закрытой крышкой, чтобы хрен не потерял свою остроту.

Читайте также:
салоБюджетная закуска на Пасху: нутряное сало со специями

Источник: Про Львов

 

Теги
Пасха, Кулінарні рецепти
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь