Что обычно готовят украинцы на Пасху?
Во-первых, крашеные яйца.
Во-вторых, мясные блюда: домашнюю колбаску, запеченное сало, студень и другие яства из свинины. Ведь именно на Пасху колют кабанчики.
В этом году Пасха у нас несколько грустная, но это самый важный праздник для всех христиан, и хотя бы что-нибудь вкусненькое хозяйки таки приготовят.
А к той вкусности хорошо подойдет блюдо с интересным названием – цвикли.
Цвикли – это западноукраинское острое блюдо, которое готовится из отварной свеклы, хрена и пряностей и подается к колбасе, ветчине, холодцу, блюдам из мяса или рыбы и яйцам.
Рецепт
Ингредиенты:
- свекла – 1 кг
- корень хрена – 150 г
- подсолнечное масло
- сахар 2 ст. ложки.
- лимонный сок – 2-4 ст. ложки
- несколько небольших веточек тимьяна
- соль – 1-2 ч. ложки.
- перец острый
Рецепт приготовления:
Сварите свеклу (или запеките в духовке в фольге с добавлением пряностей). Выбирайте для блюда небольшую свеклу темно-бордового цвета, они лучше нравятся и быстрее готовятся.
Готовую свеклу охладите готовую свеклу, почистите от кожуры и натрите на мелкой терке.
Почистите корень хрена и натрите его на мелкой терке. Добавляйте хрен к свекле и пробуйте, чтобы не был очень острым.
Заправьте цвикли лимонным соком, сахаром, солью и перцем. Перемешайте свеклу с хреном и специями.
Храните в стеклянной банке, плотно закрытой крышкой, чтобы хрен не потерял свою остроту.
Источник: Про Львов