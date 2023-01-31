Многие девушки завидуют обладательницам кудрявых волос. Такая грива смотрится эффектно и привлекает множество взглядов незнакомых людей. Однако ухаживать за такими волосами довольно сложно.

Так считают профессиональные парикмахеры, ежедневно подбирающие уход и стрижки для кудрявых клиенток. Уход за кудрявыми волосами: как правильно мыть, сушить и какими средствами пользоваться – читайте в материале.

Парикмахер Светлана Васильчикова говорит, что все в этом деле решает генетика.

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Ген кудрявости является доминантным.

Так что если у кого-то из родителей вьющиеся волосы, скорее всего у ребенка будут такие же.

Как формируется завиток и почему уход за кудрями должен быть особенным

По словам эксперта, волосы начинают свой рост в дерме. В глубоких слоях кожи, где находятся волосяные фолликулы. В фолликулах находятся корни волос, которые при росте накапливают кератин и выталкиваются на поверхность. Так вот, если кератин распределяется по волоску равномерно, то волосы будут прямыми. Если нет – вьющимся.

Как распределяется кератин, зависит именно от волосяных фолликулов. Если их форма округлая, кератин распределяется ровно и у нас прямые волосы.

Если фолликулы эллиптической формы, кератин скапливается неравномерно. А из-за неравномерного распределения кератина, чешуйки кутикулы прилегают неравномерно. Именно поэтому вьющиеся волосы всегда более сухие, чем прямые.

Их структура более пористая. Поэтому уход за такими волосами должен быть максимально направлен на увлажнение.

Как подобрать уход для вьющихся волос

Маски нужно покупать с гидролизованными протеинами. Подойдут рекомендуемые после химических повреждений. Не забывайте о стайлинге. Это лучший способ достичь компромисса с кудрями. Для натуральных локонов важно подбирать такие средства по уходу, которые вообще не содержат силиконов или минеральных масел. Если в шампуне, маске или кондиционере они есть, то со временем вы попрощаетесь с завитком. Силиконы разглаживают волос. А еще – они способны накапливаться и этим отягощать волосы. Тогда локоны тоже исчезают. К сожалению, тяжело найти средства без силиконов. Для кучерей они допустимы только на завершающих этапах ухода или стайлинга. Но постарайтесь избегать их в шампуне, маске, кондиционере. Шампунь подбирайте по типу кожи головы. Для мытья сухой кожи головы отдавайте предпочтение безсульфатным шампуням, но 1 раз в месяц рекомендуется глубокая очистка кожи головы сульфатным шампунем. Если кожа головы жирная – чередуйте сульфатный и безсульфатный шампунь через раз. Кондиционер. Это тот продукт, который необходимо наносить в достаточном количестве, не экономить. Кондиционер должен быть без силиконов, так как они отягощают волосы, тем самым распрямляя завиток, а также создают обманчивый эффект гладкости, а волосы могут быть недостаточно увлажнены. При необходимости дополнительного питания и увлажнения перед нанесением кондиционера можете нанести маску на 5-10 мин. Чтобы не зависать часами, разбираясь в составе средства, выбирайте профессиональные линейки по уходу за вьющимися волосами. У них уже сбалансированный состав для ухода за завитками.

Как подобрать правильную стрижку для вьющихся волос

Если у вас длинные волосы, эксперт рекомендует слоистую стрижку. Она распределит объем равномерно по голове. Для коротких волос также предпочтительна слоистость в выборе форм. Иначе ваш завиток будет только на кончиках, а при корнях объема вообще не будет.

Самое главное – когда вы выбираете в интернете себе стрижку, не смотрите на картинки стрижек для прямых волос. У вас никогда так же стрижка лежать не будет (разве что — только после парикмахерской). У вас совсем другая структура волос. Выбирайте стрижки для вьющихся волос.

Важно также понимать, что вьющиеся волосы не любят ровного среза. С ним они смотрятся неаккуратно. Для красивого и равномерного распределения волос по форме им нужны слои, градация – с их помощью можно создать не только красивый силуэт, но и скорректировать форму лица, скрыть недостатки и подчеркнуть ваши преимущества.

Как мыть кудрявые волосы