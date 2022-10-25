Быть молодой и красивой – желание каждой женщины любого возраста. Чтобы морщины исчезли, а кожа приобрела более свежий вид, женщины готовы иногда отдать все деньги за необходимые процедуры.

Но, как оказалось, не всем специалистам индустрии красоты стоит доверять и сразу делать предложенные процедуры. Потому что в лучшем случае эффекта совсем не будет, в худшем – коже можно сильно навредить. Факты ICTV попытались разобраться, какие косметологические процедуры действительно нужны, а на каких просто зарабатывают деньги. Правду нам открыла косметолог Карина Панькив.

– Когда стоит идти к косметологу?

Сейчас смотрят

— Косметология – это такая отрасль, которая не является действительно жизненно необходимой. Да, бывают проблемы, когда есть рубцы, акне – хотя это больше дерматологическая проблема. Когда есть выраженные асимметрии, после автокатастроф и т. д., тогда это оказывает влияние на качество жизни существенно, и тогда это не обсуждается. Вопрос нужно решать.

Но в большинстве своем к косметологу приходят девушки, которые хорошо выглядят, и хотят выглядеть еще лучше. Без этого можно обойтись. Сказать, какие процедуры нужны, а какие нет – зависит от пациента.

У врачей есть даже такая шутка – под процедуру нужно правильно подобрать пациента. Так как одна и та же косметологическая услуга для кого-то может быть классной и эффективной, а кто-то даже не увидит результата.

– К каким косметологическим услугам нужно относиться с осторожностью?

– Из таких популярных процедур я бы хотела выделить чистку лица. Это процедура, на которую обычно в первую очередь записываются 90% первичных пациентов. Причем записываются не на консультацию, а сразу на чистку.

Я почти всегда пациентов отговариваю, потому что это процедура, которая немного отошла в прошлое. Потому что мало пациентов, кому она действительно показана. Есть показания для чистки – закрытые комедоны, акне. Но пациенты, которым чистка действительно нужна, приходят на нее редко.

И потому, я бы сказала так: эти схемы, когда советуют чистку каждые два месяца, или каждый месяц – это уже выкачка денег. Если нужна такая частая чистка, значит, врач где-то не доработал в плане лечения и домашнего ухода.

Для кожи эта процедура травматична. Сейчас у нас много пациентов с гиперчувствительной кожей, с расширенными сосудами, куперозом. Это уже мы пожинаем плоды чисток каждый месяц, которые люди так любят делать.

— А как насчет желания женщины омолодиться мгновенно? Это возможно?

— Косметология – это терапевтическая наука, а терапия не может быть быстрой. Здесь требуется длительный подход с получением накопительного эффекта.

Если же говорить об омоложении, то мы выделяем несколько типов старения, и для каждого какие-то процедуры будут эффективны, какие-то – нет. Также смотрим на состояние тканей, на потребности кожи, есть обезвоживание или нет. Чувствительна ли у человека кожа.

Это очень важный аспект, потому что сейчас много людей с чувствительной кожей и, если им сделать ту же чистку, а потом курс из десяти пилингов – это будет катастрофа.

Если же это проблемная, жирная кожа, плотная, нечувствительная – тогда те же глубокие пилинги дадут хороший результат. В общем-то нельзя так четко отделить, что вот эта процедура не нужна никому, а эта нужна всем. Таких процедур нет. Для каждой процедуры есть определенные показания. И именно по ним мы выбираем, что кому делать.

Вообще процедуры врач должен назначать индивидуально, в зависимости от потребностей пациента. Если, например, у пациента жирный тип кожи, у него нет обезвоживания, нет сухости и мы сделаем ему ту же биоревитализацию (эта процедура направлена в основном на увлажнение кожи), то к нам потом человек придет и скажет, что от этой процедуры не увидел никакого эффекта.

То есть, я вытерпела эти миллион проколов, анестезию, которая немного мне сушила кожу, а все так, как и было. Все потому, что этому человеку увлажнение дополнительно не нужно было делать.

– Как не попасть в руки недобросовестного косметолога?

— По большей части, наверное, как повезет. Но все же у нас люди сейчас знают очень много, они всегда подготовлены и порой могут знать больше косметолога.

Но я бы в первую очередь обратила внимание вообще, что делает врач. Потому что если это косметолог, который делает только чистки, то понятно, что он вам предложит чистку и скажет, что вам нужно ее регулярно делать. Ведь это единственное, что он делает, и это его заработок.

Поэтому должен быть разнообразный спектр услуг, и каждая процедура должна подбираться индивидуально.

– Что бы вы посоветовали, на что следует обратить внимание во время первого визита?

– Если бы я шла к косметологу, то для начала только на консультацию. Так как, прежде всего, нужно оценить состояние кожи, разобрать имеющийся уход. Подобрать курс процедур. И уже потом, анализируя эту информацию, выбирать, что нужно, а что нет.

Еще важный момент – спрашивает ли у вас врач, каким уходом вы пользуетесь. Поскольку все, что мы делаем со своей кожей каждый день, это сверхважно. Иногда это дает лучший эффект, чем супердорогие процедуры, которые мы делаем раз в год.

Так как это влияние ежедневное – очищение, восстановление, увлажнение. Потому, если врач не интересуется этим, а сразу советует вам только процедуры – меня бы это насторожило. Ведь многие проблемы, которые пытаются решить той же чисткой, можно полностью решить лечением и уходом. Вообще, я считаю, что нужно начинать разговор с того, что беспокоит конкретно человека.

Я бы советовала при выборе косметолога обращать внимание на такие моменты: