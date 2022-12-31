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Еда

Домашний майонез: лучший соус к новогодним блюдам

31 декабря 2022, 11:57
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Домашний майонез: лучший соус к новогодним блюдам
Источник: Depositphotos

Майонез – французский соус, который в свое время стал самым популярным в Украине. Сейчас производится много видов майонеза на любой вкус, но если вы попробуете домашний майонез один раз, вы больше никогда не будете покупать его в магазине.

Кроме того, отмечает шеф Евгений Клопотенко, домашний майонез дешевле, вкуснее и полезнее.

Домашний майонез

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Ингредиенты:

  • 2 шт. желток
  • 125-150 мл подсолнечное масло
  • 10 г горчица
  • 1 ст. л. сок лимона
  • 1 щепотка соль

Приготовление:

  1. Отделите белки от желтков. Добавьте в желтки горчицу. Положите все это в широкую миску.
  2. Взбейте желтки с горчицей с помощью венчика.
  3. Добавьте сок лимона, щепотку соли, снова взбейте. Смесь должна стать однородной.
  4. В полученную массу тонкой струйкой маленькими порциями добавляйте подсолнечное масло, постоянно взбивая.
  5. Когда добавите последние 5 г растительного масла, хорошо перемешайте готовый соус.
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Чтобы получить майонез с насыщенным или необычным вкусом, добавьте к нему несколько специй. Не бойтесь экспериментировать.

Источник: Евгений Клопотенко

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