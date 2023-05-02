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Красота

Дорогие патчи не нужны: как с помощью одуванчика избавиться от мешков под глазами

2 мая 2023, 17:12
Владислава Ткаченко редакторка ленты
патчі, темні кола під очима
Источник: Pexels

Мешки под глазами — неприятная проблема, которая беспокоит многих людей. Обычно они свидетельствуют об определенных проблемах со здоровьем, поэтому просто маскировать их тональными средствами не стоит.

Профессиональные косметологи советуют бороться с проблемой мешков под глазами с помощью специальных пилингов, сывороток и процедур. Однако существуют также народные методы, которые помогут избавиться от темных кругов под глазами.

Факты ICTV узнавали, как убрать мешки под глазами с помощью одуванчика, и подготовили народные методы борьбы с темными кругами.

Почему возникают темные круги под глазами

Сперва стоит разобраться, почему появляются мешки под глазами. Косметолог, трихолог и дерматолог Марианна Петришин рассказала об основных причинах появления темных кругов под глазами:

  • недостаток сна;
  • избыток сахара в рационе;
  • слабая физическая активность;
  • долгое время, проведенное за компьютером;
  • недостаточное количество воды выпитой в течение дня;
  • недостаток железа в организме (мешки приобретают синий оттенок). Чтобы исключить эту проблему стоит сдать
  • анализы на уровень железа в крови и гемоглобин;
  • пигментацию под глазами (мешки приобретают коричневый оттенок). Есть случаи, когда это наследственная проблема, особенно характерная для азиатского типа внешности;
  • дефицит объема кожи в носослезной борозде.

Также причиной появления темных кругов под глазами могут быть чрезмерное употребление жидкости, курение, злоупотребление кофе и спиртными напитками, плач или аллергия.

Как убрать мешки под глазами с помощью одуванчика

Стоит отметить, что врачи-косметологи не поддерживают народные способы лечения, ведь они не имеют доказательной базы.

Впрочем, существуют эффективные народные способы, которые действительно помогают улучшить состояние вокруг глаз. В частности, это домашние патчи из одуванчика.

Они помогают избавиться от мешков под глазами и темных кругов. Для приготовления вам необходимо:

  1. Собрать 10 цветочков одуванчика и тщательно их промыть и высушить.
  2. Помытые одуванчики положить в чашку и залить горячей водой.
  3. Оставить цветы настаиваться на 5 минут. Затем дождитесь, когда отвар станет приятной температуры.
  4. Пропитать ватный диск в жидкости и положить маску на глаза.
  5. Держать домашние патчи нужно 15-20 минут.

Перед применением обязательно проконсультируйтесь с врачом!

Другие народные методы борьбы с мешками под глазами

  • Холодная вода поможет быстро избавиться от мешков под глазами. Чтобы убрать отечности, заверните кубик льда в ткань и приложите на 1-2 мин.
  • Холодная ложка. Несколько ложек нужно положить на 10 мин до холодильника, а затем прикладывать к глазам, пока металл не нагреется. Благодаря этому методу расслабляются кровеносные сосуды и подтягивается кожа.
  • Черный и зеленый чай в пакетиках. Заварите любой чай без примесей, а затем положите пакетики в морозильную камеру. Охлажденные пакетики прикладывайте к глазам на 10-15 мин.
  • Алоэ вера содержит антиоксиданты и витамин Е, поэтому растение способно быстро уменьшить отечность и улучшить циркуляцию крови под глазами. Просто смажьте кожу свежим соком алоэ вера и полюбуйтесь результатом!
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