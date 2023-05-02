Мешки под глазами — неприятная проблема, которая беспокоит многих людей. Обычно они свидетельствуют об определенных проблемах со здоровьем, поэтому просто маскировать их тональными средствами не стоит.

Профессиональные косметологи советуют бороться с проблемой мешков под глазами с помощью специальных пилингов, сывороток и процедур. Однако существуют также народные методы, которые помогут избавиться от темных кругов под глазами.

Факты ICTV узнавали, как убрать мешки под глазами с помощью одуванчика, и подготовили народные методы борьбы с темными кругами.

Почему возникают темные круги под глазами

Сперва стоит разобраться, почему появляются мешки под глазами. Косметолог, трихолог и дерматолог Марианна Петришин рассказала об основных причинах появления темных кругов под глазами:

недостаток сна;

избыток сахара в рационе;

слабая физическая активность;

долгое время, проведенное за компьютером;

недостаточное количество воды выпитой в течение дня;

недостаток железа в организме (мешки приобретают синий оттенок). Чтобы исключить эту проблему стоит сдать

анализы на уровень железа в крови и гемоглобин;

пигментацию под глазами (мешки приобретают коричневый оттенок). Есть случаи, когда это наследственная проблема, особенно характерная для азиатского типа внешности;

дефицит объема кожи в носослезной борозде.

Также причиной появления темных кругов под глазами могут быть чрезмерное употребление жидкости, курение, злоупотребление кофе и спиртными напитками, плач или аллергия.

Как убрать мешки под глазами с помощью одуванчика

Стоит отметить, что врачи-косметологи не поддерживают народные способы лечения, ведь они не имеют доказательной базы.

Впрочем, существуют эффективные народные способы, которые действительно помогают улучшить состояние вокруг глаз. В частности, это домашние патчи из одуванчика.

Они помогают избавиться от мешков под глазами и темных кругов. Для приготовления вам необходимо:

Собрать 10 цветочков одуванчика и тщательно их промыть и высушить. Помытые одуванчики положить в чашку и залить горячей водой. Оставить цветы настаиваться на 5 минут. Затем дождитесь, когда отвар станет приятной температуры. Пропитать ватный диск в жидкости и положить маску на глаза. Держать домашние патчи нужно 15-20 минут.

Перед применением обязательно проконсультируйтесь с врачом!

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