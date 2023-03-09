На полках косметических магазинов можно найти множество разнообразных масок, кремов и средств, которые помогают бороться с акне и его последствиями.

Однако мало кто знает, что приготовить эффективное средство от прыщей можно самостоятельно в домашних условиях.

Более того, для приготовления болтушки от прыщей не нужно покупать дорогие ингредиенты, ведь все компоненты можно приобрести в обычной аптеке.

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Факты ICTV подготовили для вас рецепт эффективной болтушки, которая поможет успокоить кожу и избавиться от прыщей!

Как избавиться от прыщей: рецепт эффективной болтушки

Косметолог и сертифицированный специалист по контурной пластике Татьяна Кушниренко отмечает, что болтушка – это действительно эффективный способ избавиться от прыщей, однако не советует пользоваться ей на постоянной основе.

– Если вам необходимо быстро и эффективно избавиться от прыщей – этот рецепт для вас! Но будьте очень осторожны: сначала нанесите болтушку на определенный участок кожи и проследите за реакцией, – советует косметолог.

Косметолог добавляет, если на коже не появилось ожогов или покраснений, можно постепенно наносить средство на другие проблемные участки кожи.

Итак, для приготовления болтушки от прыщей, вам понадобится:

салициловая кислота – 1 ч. л. (5 мл);

ливомицетиновый раствор – 0,5 ч. л. (2,5 мл);

борная кислота – 0,5 ч. л. (2,5 мл).

Способ приготовления:

Сначала подготовьте все ингредиенты и стерильный стакан или маленькую бутылочку. Например, Кушниренко соединяет все ингредиенты с помощью стерильного шприца. Соблюдая пропорции, смешайте все ингредиенты в отдельной емкости. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

Ваше чудо-средство от прыщей готово!

Как наносить болтушку?

Возьмите ватный диск и нанесите на него готовую болтушку. Нанесите средство на проблемные участки кожи.

– Основная задача этой болтушки: успокоить кожу, снять покраснения и воспаления, уменьшить высыпания. Это действительно агрессивное средство, но оно поможет тем, кто страдает от гнойных прыщей или сильных высыпаний, – добавляет Татьяна Кушниренко.

Косметолог также добавляет, что эту болтушку можно наносить и на отдельные воспаления.

– Если у вас появилось несколько прыщиков, советую наносить болтушку только на них, – говорит косметолог.

Храните болтушку в прохладном, темном месте, но не более 10 дней. Если через 10 дней средство не закончилось, косметолог не советует наносить его на лицо. Лучше приготовьте новое!

– Такую болтушку можно использовать один-два раза в день. Если вы планируете использовать ее один раз в день, советую делать это вечером, – отмечает Кушниренко.

Использовать эту болтушку долгий период косметолог не советует, ведь компоненты в составе будут пересушивать кожу. Лучше используйте болтушку как SOS-средство, чтобы быстро избавиться от прыщей.