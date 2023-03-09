На полках косметических магазинов можно найти множество разнообразных масок, кремов и средств, которые помогают бороться с акне и его последствиями.
Однако мало кто знает, что приготовить эффективное средство от прыщей можно самостоятельно в домашних условиях.
Более того, для приготовления болтушки от прыщей не нужно покупать дорогие ингредиенты, ведь все компоненты можно приобрести в обычной аптеке.
Факты ICTV подготовили для вас рецепт эффективной болтушки, которая поможет успокоить кожу и избавиться от прыщей!
Как избавиться от прыщей: рецепт эффективной болтушки
Косметолог и сертифицированный специалист по контурной пластике Татьяна Кушниренко отмечает, что болтушка – это действительно эффективный способ избавиться от прыщей, однако не советует пользоваться ей на постоянной основе.
– Если вам необходимо быстро и эффективно избавиться от прыщей – этот рецепт для вас! Но будьте очень осторожны: сначала нанесите болтушку на определенный участок кожи и проследите за реакцией, – советует косметолог.
Косметолог добавляет, если на коже не появилось ожогов или покраснений, можно постепенно наносить средство на другие проблемные участки кожи.
Итак, для приготовления болтушки от прыщей, вам понадобится:
- салициловая кислота – 1 ч. л. (5 мл);
- ливомицетиновый раствор – 0,5 ч. л. (2,5 мл);
- борная кислота – 0,5 ч. л. (2,5 мл).
Способ приготовления:
- Сначала подготовьте все ингредиенты и стерильный стакан или маленькую бутылочку. Например, Кушниренко соединяет все ингредиенты с помощью стерильного шприца.
- Соблюдая пропорции, смешайте все ингредиенты в отдельной емкости.
- Тщательно перемешайте все ингредиенты.
Ваше чудо-средство от прыщей готово!
Как наносить болтушку?
- Возьмите ватный диск и нанесите на него готовую болтушку.
- Нанесите средство на проблемные участки кожи.
– Основная задача этой болтушки: успокоить кожу, снять покраснения и воспаления, уменьшить высыпания. Это действительно агрессивное средство, но оно поможет тем, кто страдает от гнойных прыщей или сильных высыпаний, – добавляет Татьяна Кушниренко.
Косметолог также добавляет, что эту болтушку можно наносить и на отдельные воспаления.
– Если у вас появилось несколько прыщиков, советую наносить болтушку только на них, – говорит косметолог.
Храните болтушку в прохладном, темном месте, но не более 10 дней. Если через 10 дней средство не закончилось, косметолог не советует наносить его на лицо. Лучше приготовьте новое!
– Такую болтушку можно использовать один-два раза в день. Если вы планируете использовать ее один раз в день, советую делать это вечером, – отмечает Кушниренко.
Использовать эту болтушку долгий период косметолог не советует, ведь компоненты в составе будут пересушивать кожу. Лучше используйте болтушку как SOS-средство, чтобы быстро избавиться от прыщей.