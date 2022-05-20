Некоторые люди могут страдать от фитофотодерматита – реакции кожи на некоторые растения, овощи, фрукты только под воздействием солнца.
О симптомах и как с этим бороться, рассказала врач-дерматолог Галина Бескоровайная-Хара.
— Под влиянием УФ (чаще всего это UVA 320-380 нм) молекулы фурокумаринов (веществ, содержащихся в растениях и повышающих чувствительность кожи к свету) переходят в нестабильное состояние и активно вступают в фотохимическую реакцию. Поэтому у человека начинают разрушаться клетки (апоптоз, некроз) и происходит воспалительный процесс, — рассказывает Галина Бескоровайная-Хара.
По ее словам, на ускорение этого процесса также влияет перегревание, повышенная потливость и влажность.
Что провоцирует:
- цитрусовые (лайм, лимон);
- эфирные масла (духи);
- борщевик и другие растения подвида зонтичных;
- сельдерей, петрушка, морковь, пастернак.
В то же время речь идет не об употреблении внутрь, а именно о контакте с кожей.
Симптомы фитофотодерматита:
- жжение кожи;
- зуд;
- волдыри.
Сыпь обычно появляется через 24 часа и достигает своего пика на вторые-третьи сутки. После регресса высыпаний остается длительная стойкая гиперпигментация.
Как предотвратить фитофотодерматит:
- тщательное мытье кожи с мягкими средствами после контакта с соком растений;
- использование солнцезащитных средств летом;
- защита кожи одеждой и перчатками при контакте с растениями (садовые работы, скашивание трав).