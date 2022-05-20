Некоторые люди могут страдать от фитофотодерматита – реакции кожи на некоторые растения, овощи, фрукты только под воздействием солнца.

О симптомах и как с этим бороться, рассказала врач-дерматолог Галина Бескоровайная-Хара.

— Под влиянием УФ (чаще всего это UVA 320-380 нм) молекулы фурокумаринов (веществ, содержащихся в растениях и повышающих чувствительность кожи к свету) переходят в нестабильное состояние и активно вступают в фотохимическую реакцию. Поэтому у человека начинают разрушаться клетки (апоптоз, некроз) и происходит воспалительный процесс, — рассказывает Галина Бескоровайная-Хара.

По ее словам, на ускорение этого процесса также влияет перегревание, повышенная потливость и влажность.

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Что провоцирует:

цитрусовые (лайм, лимон);

эфирные масла (духи);

борщевик и другие растения подвида зонтичных;

сельдерей, петрушка, морковь, пастернак.

В то же время речь идет не об употреблении внутрь, а именно о контакте с кожей.

Симптомы фитофотодерматита:

жжение кожи;

зуд;

волдыри.

Сыпь обычно появляется через 24 часа и достигает своего пика на вторые-третьи сутки. После регресса высыпаний остается длительная стойкая гиперпигментация.

Как предотвратить фитофотодерматит: