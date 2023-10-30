Приготовление “ужасно” вкусных блюд на Хэллоуин может быть очень творческим процессом. Вот несколько интересных идей для создания мистического настроения и атмосферы. Как подготовиться к празднику и что приготовить, читайте в нашем материале.
Пицца-мумия
Ингредиенты
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- Заготовки для пиццы или круглые булочки — по количеству гостей
- красный перец — 1 шт
- оливки — 100 г
- твердый сыр — 200 г
- кетчуп — 1 упаковка
Приготовление
- Возьмите несколько заготовок для пиццы или разрежьте вдоль круглые булочки.
- Нанесите слой кетчупа, приготовьте начинку по вкусу, но обязательно сделайте глаза из оливок, в середину которых поместите зрачки — кусочки красного или зеленого перца.
- На всю поверхность, кроме линии глаз, выложите полоски сыра.
- Запекайте пиццу в духовке или микроволновке, пока сыр не расплавится.
Пирожное Глаза вампира
Ингредиенты
- 300 г печенья
- 1 банка сгущенного молока
- 2 ст. л. какао
- 200 г сливочного масла
Для украшения и глазури:
- 100 г сахарной пудры
- 50 мл клюквенного сока
- 100 г фундука в темном шоколаде
- сок 1 лимона
Приготовление
- Печенье пересыпьте в пакет и измельчаем скалкой до крошки.
- Сгущенное молоко смешайте с маслом. Замешайте тесто, добавив какао.
- Сформируйте шарики и поместите в холодильник.
- Приготовьте белую и красную глазурь: для белой смешайте лимонный сок, сахарную пудру. Затем отложите часть белой массы, добавьте к ней клюквенный сок.
- Белой покройте пирожные, а после ее застывания нанесите кондитерским шприцем красные “сосудики”. В центр глаза положите орех.
Фруктовые привидения
Ингредиенты
- по 10 груш и яблок
- 500 г белого шоколада
- 120 г черного или молочного шоколада
- пищевой краситель — 2 пакетика
Приготовление
- Растопите шоколад и перелейте половину в другую емкость.
- Добавьте в одну половину шоколада 3 капли оранжевого и 1 каплю желтого красителя.
- Окуните груши в белый шоколад, а яблоки — в оранжевый.
- Поставьте фрукты на противень и спрячьте в холодильник.
- Растопите 120 г темного шоколада и нарисуйте на фруктах глаза и рты. Оставьте высохнуть.
Разноцветное печенье
Ингредиенты
- 100 г любого печенья
- 120 г шоколада
- пищевые красители
Для глазури:
- 1 яичный белок
150-200 г сахарной пудры
1 — 2 ст. л. горячей воды
Приготовление
- Белок взбейте до получения мягких пиков. Всыпьте порциями сахарную пудру, продолжая взбивать.
- Добавьте эссенцию и воду и тщательно размешайте до однородной массы.
- Разделите массу на части и добавьте красители.
- Переложите глазурь в полиэтиленовые пакетики, отрезав один край, и украсьте печенье.
- Тем временем растопите шоколад, перелейте в кондитерский шприц и разрисуйте глазурь.
- Подождите, пока застынет, и выкладывайте печенье на стол.
Печенье Пальцы ведьмы
Ингредиенты
- 250 г муки
- 30 г миндальной муки
- 100 г сливочного масла
- 100 г сахара
- 1 яйцо
- цедра 1 лимона
- 1 ч. л. разрыхлителя
- щепотка соли
- 20 шт. неочищенного миндаля
- конфитюр клубничный
Приготовление
- Просейте муку с разрыхлителем и солью.
- Добавьте миндальную муку, сливочное масло, яйцо, сахар, цедру лимона и замесите тесто.
- Разделите тесто на 20 одинаковых частей и сформируйте из теста пальцы.
- В местах сгиба сделайте надрезы ножом или зубочисткой. Прижмите один миндаль на конец каждого печенья, чтобы придать ему форму ногтя.
- 5. Выложите печенье на противень с пергаментом, основание каждого пальца смажьте конфитюром и выпекайте в разогретой до 180 °С духовке 15-20 мин.
Как задекорировать стол на Хэллоуин 2023
Не стоит забывать и о креативных идеях декора стола.
Черная магия
- Задекорируйте стулья черным фатином, который будет имитировать паутину, и положите на стол черную скатерть.
- Добавьте акценты: свечи в черных подсвечниках или светильники, посуду с изображениями черепов, скелетов или мистических сущностей.
Мир Гарри Поттера
- Цветовая гамма может напоминать оформление школы Хогвардса: серый, черный и фиолетовый.
- Украсьте стол старинными книгами, фонариками, волшебными палочками и хрустальными шариками.
Лесная сказка
- Главные цвета праздника — зеленый, желтый, красный.
- Украсьте стол листьями, ветками и ягодами, добавьте свечи в виде грибов, лесных животных и пауков. Издавна эти насекомые являются спутниками потусторонних и магических сил. Поэтому несколько паучков на праздничном столе гарантированно создадут необходимое хэллоуинское настроение.
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Источник: Smachno.ua