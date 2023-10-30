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Хэллоуин-2023: интересные идеи “страшных” блюд и пошаговые рецепты

30 октября 2023, 17:18
Марина Мелехова редактор
Хэллоуин-2023: интересные идеи “страшных” блюд и пошаговые рецепты
Источник: Depositphotos

Приготовление “ужасно” вкусных блюд на Хэллоуин может быть очень творческим процессом. Вот несколько интересных идей для создания мистического настроения и атмосферы. Как подготовиться к празднику и что приготовить, читайте в нашем материале.

Пицца-мумия

Ингредиенты

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  • Заготовки для пиццы или круглые булочки — по количеству гостей
  • красный перец — 1 шт
  • оливки — 100 г
  • твердый сыр — 200 г
  • кетчуп — 1 упаковка

Приготовление

  1. Возьмите несколько заготовок для пиццы или разрежьте вдоль круглые булочки.
  2. Нанесите слой кетчупа, приготовьте начинку по вкусу, но обязательно сделайте глаза из оливок, в середину которых поместите зрачки — кусочки красного или зеленого перца.
  3. На всю поверхность, кроме линии глаз, выложите полоски сыра.
  4. Запекайте пиццу в духовке или микроволновке, пока сыр не расплавится.

Пирожное Глаза вампира

Джерело: Smachno.ua

Ингредиенты

  • 300 г печенья
  • 1 банка сгущенного молока
  • 2 ст. л. какао
  • 200 г сливочного масла

Для украшения и глазури:

  • 100 г сахарной пудры
  • 50 мл клюквенного сока
  • 100 г фундука в темном шоколаде
  • сок 1 лимона

Приготовление

  1. Печенье пересыпьте в пакет и измельчаем скалкой до крошки.
  2. Сгущенное молоко смешайте с маслом. Замешайте тесто, добавив какао.
  3. Сформируйте шарики и поместите в холодильник.
  4. Приготовьте белую и красную глазурь: для белой смешайте лимонный сок, сахарную пудру. Затем отложите часть белой массы, добавьте к ней клюквенный сок.
  5. Белой покройте пирожные, а после ее застывания нанесите кондитерским шприцем красные “сосудики”. В центр глаза положите орех.

Фруктовые привидения

Джерело: Smachno.ua

Ингредиенты

  • по 10 груш и яблок
  • 500 г белого шоколада
  • 120 г черного или молочного шоколада
  • пищевой краситель — 2 пакетика

Приготовление

  1. Растопите шоколад и перелейте половину в другую емкость.
  2. Добавьте в одну половину шоколада 3 капли оранжевого и 1 каплю желтого красителя.
  3. Окуните груши в белый шоколад, а яблоки — в оранжевый.
  4. Поставьте фрукты на противень и спрячьте в холодильник.
  5. Растопите 120 г темного шоколада и нарисуйте на фруктах глаза и рты. Оставьте высохнуть.

Разноцветное печенье

Джерело: Depositphotos

Ингредиенты

  • 100 г любого печенья
  • 120 г шоколада
  • пищевые красители

Для глазури:

  • 1 яичный белок
    150-200 г сахарной пудры
    1 — 2 ст. л. горячей воды

Приготовление

  1. Белок взбейте до получения мягких пиков. Всыпьте порциями сахарную пудру, продолжая взбивать.
  2. Добавьте эссенцию и воду и тщательно размешайте до однородной массы.
  3. Разделите массу на части и добавьте красители.
  4. Переложите глазурь в полиэтиленовые пакетики, отрезав один край, и украсьте печенье.
  5. Тем временем растопите шоколад, перелейте в кондитерский шприц и разрисуйте глазурь.
  6. Подождите, пока застынет, и выкладывайте печенье на стол.

Печенье Пальцы ведьмы

Джерело: Smachno.ua

Ингредиенты

  • 250 г муки
  • 30 г миндальной муки
  • 100 г сливочного масла
  • 100 г сахара
  • 1 яйцо
  • цедра 1 лимона
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • щепотка соли
  • 20 шт. неочищенного миндаля
  • конфитюр клубничный

Приготовление

  1. Просейте муку с разрыхлителем и солью.
  2. Добавьте миндальную муку, сливочное масло, яйцо, сахар, цедру лимона и замесите тесто.
  3. Разделите тесто на 20 одинаковых частей и сформируйте из теста пальцы.
  4. В местах сгиба сделайте надрезы ножом или зубочисткой. Прижмите один миндаль на конец каждого печенья, чтобы придать ему форму ногтя.
  5. 5. Выложите печенье на противень с пергаментом, основание каждого пальца смажьте конфитюром и выпекайте в разогретой до 180 °С духовке 15-20 мин.

Как задекорировать стол на Хэллоуин 2023

Не стоит забывать и о креативных идеях декора стола.

Черная магия

Джерело: Depositphotos

  • Задекорируйте стулья черным фатином, который будет имитировать паутину, и положите на стол черную скатерть.
  • Добавьте акценты: свечи в черных подсвечниках или светильники, посуду с изображениями черепов, скелетов или мистических сущностей.

Мир Гарри Поттера

Джерело: Depositphotos

  • Цветовая гамма может напоминать оформление школы Хогвардса: серый, черный и фиолетовый.
  • Украсьте стол старинными книгами, фонариками, волшебными палочками и хрустальными шариками.

Лесная сказка

Джерело: Smachno.ua

  • Главные цвета праздника — зеленый, желтый, красный.
  • Украсьте стол листьями, ветками и ягодами, добавьте свечи в виде грибов, лесных животных и пауков. Издавна эти насекомые являются спутниками потусторонних и магических сил. Поэтому несколько паучков на праздничном столе гарантированно создадут необходимое хэллоуинское настроение.
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Источник: Smachno.ua

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