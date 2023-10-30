Приготовление “ужасно” вкусных блюд на Хэллоуин может быть очень творческим процессом. Вот несколько интересных идей для создания мистического настроения и атмосферы. Как подготовиться к празднику и что приготовить, читайте в нашем материале.

Пицца-мумия

Ингредиенты

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Заготовки для пиццы или круглые булочки — по количеству гостей

красный перец — 1 шт

оливки — 100 г

твердый сыр — 200 г

кетчуп — 1 упаковка

Приготовление

Возьмите несколько заготовок для пиццы или разрежьте вдоль круглые булочки. Нанесите слой кетчупа, приготовьте начинку по вкусу, но обязательно сделайте глаза из оливок, в середину которых поместите зрачки — кусочки красного или зеленого перца. На всю поверхность, кроме линии глаз, выложите полоски сыра. Запекайте пиццу в духовке или микроволновке, пока сыр не расплавится.

Пирожное Глаза вампира

Ингредиенты

300 г печенья

1 банка сгущенного молока

2 ст. л. какао

200 г сливочного масла

Для украшения и глазури:

100 г сахарной пудры

50 мл клюквенного сока

100 г фундука в темном шоколаде

сок 1 лимона

Приготовление

Печенье пересыпьте в пакет и измельчаем скалкой до крошки. Сгущенное молоко смешайте с маслом. Замешайте тесто, добавив какао. Сформируйте шарики и поместите в холодильник. Приготовьте белую и красную глазурь: для белой смешайте лимонный сок, сахарную пудру. Затем отложите часть белой массы, добавьте к ней клюквенный сок. Белой покройте пирожные, а после ее застывания нанесите кондитерским шприцем красные “сосудики”. В центр глаза положите орех.

Фруктовые привидения

Ингредиенты

по 10 груш и яблок

500 г белого шоколада

120 г черного или молочного шоколада

пищевой краситель — 2 пакетика

Приготовление

Растопите шоколад и перелейте половину в другую емкость. Добавьте в одну половину шоколада 3 капли оранжевого и 1 каплю желтого красителя. Окуните груши в белый шоколад, а яблоки — в оранжевый. Поставьте фрукты на противень и спрячьте в холодильник. Растопите 120 г темного шоколада и нарисуйте на фруктах глаза и рты. Оставьте высохнуть.

Разноцветное печенье

Ингредиенты

100 г любого печенья

120 г шоколада

пищевые красители

Для глазури:

1 яичный белок

150-200 г сахарной пудры

1 — 2 ст. л. горячей воды

Приготовление

Белок взбейте до получения мягких пиков. Всыпьте порциями сахарную пудру, продолжая взбивать. Добавьте эссенцию и воду и тщательно размешайте до однородной массы. Разделите массу на части и добавьте красители. Переложите глазурь в полиэтиленовые пакетики, отрезав один край, и украсьте печенье. Тем временем растопите шоколад, перелейте в кондитерский шприц и разрисуйте глазурь. Подождите, пока застынет, и выкладывайте печенье на стол.

Печенье Пальцы ведьмы

Ингредиенты

250 г муки

30 г миндальной муки

100 г сливочного масла

100 г сахара

1 яйцо

цедра 1 лимона

1 ч. л. разрыхлителя

щепотка соли

20 шт. неочищенного миндаля

конфитюр клубничный

Приготовление

Просейте муку с разрыхлителем и солью. Добавьте миндальную муку, сливочное масло, яйцо, сахар, цедру лимона и замесите тесто. Разделите тесто на 20 одинаковых частей и сформируйте из теста пальцы. В местах сгиба сделайте надрезы ножом или зубочисткой. Прижмите один миндаль на конец каждого печенья, чтобы придать ему форму ногтя. 5. Выложите печенье на противень с пергаментом, основание каждого пальца смажьте конфитюром и выпекайте в разогретой до 180 °С духовке 15-20 мин.

Как задекорировать стол на Хэллоуин 2023

Не стоит забывать и о креативных идеях декора стола.

Черная магия

Задекорируйте стулья черным фатином, который будет имитировать паутину, и положите на стол черную скатерть.

Добавьте акценты: свечи в черных подсвечниках или светильники, посуду с изображениями черепов, скелетов или мистических сущностей.

Мир Гарри Поттера

Цветовая гамма может напоминать оформление школы Хогвардса: серый, черный и фиолетовый.

Украсьте стол старинными книгами, фонариками, волшебными палочками и хрустальными шариками.

Лесная сказка

Главные цвета праздника — зеленый, желтый, красный.

Украсьте стол листьями, ветками и ягодами, добавьте свечи в виде грибов, лесных животных и пауков. Издавна эти насекомые являются спутниками потусторонних и магических сил. Поэтому несколько паучков на праздничном столе гарантированно создадут необходимое хэллоуинское настроение.

Источник: Smachno.ua