Горчичная маска — один из самых эффективных способов ускорить рост волос. Специальная маска с горчицей поможет отрастить до трех сантиметров волос за месяц.

Как приготовить маску для волос с горчицей — читайте в нашем материале.

Ингредиенты

Вам понадобится:

Сейчас смотрят

горчичный порошок — две ст. л.;

куриное яйцо;

кефир — две ст. л.

Способ приготовления

Смешайте горчичный порошок с кефиром до образования однородной массы. Добавьте яйцо. Тщательно перемешайте будущую маску. Массажными движениями нанесите маску на кожу головы. Наденьте шапочку для душа и закутайте голову полотенцем — волосы должны быть в тепле. Через 30 мин, помойте волосы с шампунем.

Маску стоит использовать два-три раза в неделю в течение месяца. Затем можно сделать небольшой перерыв и повторить курс.