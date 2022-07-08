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Красота

Горчичная маска для роста волос: как приготовить

8 июля 2022, 17:40
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Горчичная маска для роста волос: как приготовить
Источник: Depositphotos

Горчичная маска — один из самых эффективных способов ускорить рост волос. Специальная маска с горчицей поможет отрастить до трех сантиметров волос за месяц.

Как приготовить маску для волос с горчицей — читайте в нашем материале.

Ингредиенты

Вам понадобится:

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  • горчичный порошок — две ст. л.;
  • куриное яйцо;
  • кефир — две ст. л.

Способ приготовления

  1. Смешайте горчичный порошок с кефиром до образования однородной массы.
  2. Добавьте яйцо.
  3. Тщательно перемешайте будущую маску.
  4. Массажными движениями нанесите маску на кожу головы.
  5. Наденьте шапочку для душа и закутайте голову полотенцем — волосы должны быть в тепле.
  6. Через 30 мин, помойте волосы с шампунем.

Маску стоит использовать два-три раза в неделю в течение месяца. Затем можно сделать небольшой перерыв и повторить курс.

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