Горчичная маска — один из самых эффективных способов ускорить рост волос. Специальная маска с горчицей поможет отрастить до трех сантиметров волос за месяц.
Как приготовить маску для волос с горчицей — читайте в нашем материале.
Ингредиенты
Вам понадобится:
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- горчичный порошок — две ст. л.;
- куриное яйцо;
- кефир — две ст. л.
Способ приготовления
- Смешайте горчичный порошок с кефиром до образования однородной массы.
- Добавьте яйцо.
- Тщательно перемешайте будущую маску.
- Массажными движениями нанесите маску на кожу головы.
- Наденьте шапочку для душа и закутайте голову полотенцем — волосы должны быть в тепле.
- Через 30 мин, помойте волосы с шампунем.
Маску стоит использовать два-три раза в неделю в течение месяца. Затем можно сделать небольшой перерыв и повторить курс.