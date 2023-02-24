Пасха является самым большим религиозным праздником года. В 2023 году она выпадает на 16 апреля. Традиционно в этот день на столе у каждой семьи должен быть паска. Рецептов для ее приготовления есть множество.

Также по-разному можно приготовить и глазурь на паску. В выборе ингредиентов необходимо отталкиваться от своих предпочтений. Вегетарианцы предпочитают готовить без яиц, а те, кто следят за фигурой, – без сахара.

Как приготовить глазурь для праздничной паски каждая хозяйка решает сама, поскольку традиционного рецепта нет.

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Факты ICTV подготовили три рецепта глазури на паску без яиц.

Сахарная глазурь без яиц с лимонным соком

Что понадобится:

Сахарная пудра – 150 г.

Лимонный сок – три столовые ложки.

Общее время приготовления – 15-20 минут.

Процесс приготовления сахарной глазури без яиц:

Берем 150 г сахарной пудры и вливаем в нее три столовые ложки сока лимона. Все хорошо размешиваем до однородной массы. Украшаем глазурью паску.

Глазурь без яиц, которая не осыпается

Что понадобится:

Сахарная пудра – 100 г.

Лимонный сок – три столовые ложки.

Сливочное масло – 30 г.

Общее время приготовления – 20-25 минут.

Процесс приготовления неосыпающейся глазури без яиц:

Растапливаем 30 г масла на медленном огне. Добавляем к маслу три столовые ложки сока лимона и 100 г сахарной пудры. Все хорошо перемешиваем до однородной массы. После того как снимите смесь с огня, ее сразу же необходимо нанести на паску.

Белая глазурь для паски — рецепт без яиц на сухом молоке

Что понадобится:

Сухое молоко – пять столовых ложек.

Сгущенное молоко – 200 г.

Лимонный сок – пять-шесть капель (добавляем по вкусу).

Общее время приготовления глазури на сухом молоке – 15 минут.

Процесс приготовления:

В 200 г сухого молока добавляем пять столовых ложек сгущенки. Хорошо перемешиваем и добавляем пять капель лимонного сока. Еще раз хорошо перемешиваем глазурь и украшаем паску.

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