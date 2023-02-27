К Пасхе, которую в 2023 году будем праздновать 16 апреля, хозяйки тщательно готовятся. Больше всего среди прочего стремятся найти идеальный рецепт глазури для кулича, которая не крошится, не прилипает к рукам и привлекательно выглядит.
Факты ICTV подготовили универсальный рецепт глазури, которая не только украсит вашу пасху, но и будет очень вкусной.
Как приготовить глазурь для пасхи
Ингредиенты:
Сейчас смотрят
- два стакана сахарной пудры;
- два белка;
- лимон средней величины.
Приготовление:
- Сахарную пудру просейте через сито.
- Высыпьте ее в чистую миску или кастрюльку, добавьте белок.
- Разотрите их до образования белой пены.
- Выжмите сок лимона и снова растирайте до однородной пышной массы.
- Как только глазурь готова, намажьте ею паску деревянной ложкой или специальной щеточкой.
- Нельзя давать глазури застаиваться, иначе она засохнет.
Как сделать глазурь разных цветов
- Чтобы глазурь получилась разных цветов, разделите ее на несколько частей.
- Темно-коричневый цвет получится при добавлении 2 ч. л. какао и 1 ч. л. воды.
- Желтый цвет глазурь приобретет при добавлении шафрана.
- Стойкий оранжевый оттенок придаст жженый сахар.
- Зеленый – сок шпината.
Читайте также: