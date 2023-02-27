К Пасхе, которую в 2023 году будем праздновать 16 апреля, хозяйки тщательно готовятся. Больше всего среди прочего стремятся найти идеальный рецепт глазури для кулича, которая не крошится, не прилипает к рукам и привлекательно выглядит.

Факты ICTV подготовили универсальный рецепт глазури, которая не только украсит вашу пасху, но и будет очень вкусной.

Как приготовить глазурь для пасхи

Ингредиенты:

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два стакана сахарной пудры;

два белка;

лимон средней величины.

Приготовление:

Сахарную пудру просейте через сито. Высыпьте ее в чистую миску или кастрюльку, добавьте белок. Разотрите их до образования белой пены. Выжмите сок лимона и снова растирайте до однородной пышной массы. Как только глазурь готова, намажьте ею паску деревянной ложкой или специальной щеточкой. Нельзя давать глазури застаиваться, иначе она засохнет.

Как сделать глазурь разных цветов

Чтобы глазурь получилась разных цветов, разделите ее на несколько частей. Темно-коричневый цвет получится при добавлении 2 ч. л. какао и 1 ч. л. воды. Желтый цвет глазурь приобретет при добавлении шафрана. Стойкий оранжевый оттенок придаст жженый сахар. Зеленый – сок шпината.

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