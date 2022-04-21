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Еда

Глазурь для паски — топ-3 рецепта

21 апреля 2022, 18:59
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
паска
Источник: Pixabay

Глазурь – неотъемлемая составляющая паски. Есть много рецептов приготовления этого сладкого дополнения.

Факты ICTV собрали топ-3 рецепта приготовления глазури для паски.

Традиционная глазурь

Ингредиенты:

  • 1 белок
  • 1 стакан сахара
  • лимонный сок

Приготовление:

  1. Отделить белок от желтка.
  2. Влить белок в миску, добавить сахар, каплю лимонного сока.
  3. Все перемешать до устойчивой консистенции.
  4. Мазать на паску сразу, потому что глазурь быстро застывает.
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Глазурь со сгущенкой

Ингредиенты:

  • 0,75 ст. л. сгущенки
  • 2 ст. л. сухого молока
  • сок лимона

Приготовление:

  1. Смешать все ингредиенты.
  2. Нанести глазурь на паску.
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Глазурь на желатине

Ингредиенты:

  • 5 г желатина + 30 г холодной воды
  • 180 г сахара + 50 г воды

Приготовление:

  1. Растворить сахар на огне.
  2. Добавить набухший желатин.
  3. Взбить миксером до охлаждения и до образования пышной белой массы.

Источник: fitookkus, kateryna.pushchalo

Теги
Пасха, Кулінарні рецепти, Рецепти
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