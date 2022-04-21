Глазурь для паски — топ-3 рецепта

Глазурь – неотъемлемая составляющая паски. Есть много рецептов приготовления этого сладкого дополнения.
Факты ICTV собрали топ-3 рецепта приготовления глазури для паски.
Традиционная глазурь
Ингредиенты:
- 1 белок
- 1 стакан сахара
- лимонный сок
Приготовление:
- Отделить белок от желтка.
- Влить белок в миску, добавить сахар, каплю лимонного сока.
- Все перемешать до устойчивой консистенции.
- Мазать на паску сразу, потому что глазурь быстро застывает.
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Глазурь со сгущенкой
Ингредиенты:
- 0,75 ст. л. сгущенки
- 2 ст. л. сухого молока
- сок лимона
Приготовление:
- Смешать все ингредиенты.
- Нанести глазурь на паску.
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Глазурь на желатине
Ингредиенты:
- 5 г желатина + 30 г холодной воды
- 180 г сахара + 50 г воды
Приготовление:
- Растворить сахар на огне.
- Добавить набухший желатин.
- Взбить миксером до охлаждения и до образования пышной белой массы.
Источник: fitookkus, kateryna.pushchalo