Глазурь для паски — топ-3 рецепта

21 апреля 2022, 18:59 Мила Грубник редактор раздела Здоровье

Глазурь – неотъемлемая составляющая паски. Есть много рецептов приготовления этого сладкого дополнения. Факты ICTV собрали топ-3 рецепта приготовления глазури для паски. Традиционная глазурь Ингредиенты: 1 белок

1 стакан сахара

лимонный сок Приготовление: Отделить белок от желтка. Влить белок в миску, добавить сахар, каплю лимонного сока. Все перемешать до устойчивой консистенции. Мазать на паску сразу, потому что глазурь быстро застывает. Читайте также: Творожный кулич без выпекания — как приготовить Глазурь со сгущенкой Ингредиенты: 0,75 ст. л. сгущенки

2 ст. л. сухого молока

сок лимона Приготовление: Смешать все ингредиенты. Нанести глазурь на паску. Читайте также: Не паской единой. Как приготовить панеттоне Глазурь на желатине Ингредиенты: 5 г желатина + 30 г холодной воды

180 г сахара + 50 г воды Приготовление: Растворить сахар на огне. Добавить набухший желатин. Взбить миксером до охлаждения и до образования пышной белой массы. Источник: fitookkus, kateryna.pushchalo

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