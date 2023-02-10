Глазурь для паски — это чуть ли не самая важная часть праздничной выпечки. Главное, чтобы она не осыпалась и не крошилась, когда вы нарезаете паску к праздничному столу.

Именно поэтому мы подготовили для вас рецепт глазури, которую готовят на желатине, чтобы она не осыпалась.

Глазурь на желатине

Что понадобится:

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Желатин — 0,5 чайной ложки.

Вода — 3 ст. л.

Сахар — 100 г.

Общее время приготовления глазури на пасху — 20 мин.

Процесс приготовления