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Еда

Глазурь на желатине, которая не осыпается — рецепт на Пасху 2023

10 февраля 2023, 13:08
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Паска, глазур для паски

Глазурь для паски — это чуть ли не самая важная часть праздничной выпечки. Главное, чтобы она не осыпалась и не крошилась, когда вы нарезаете паску к праздничному столу.

Именно поэтому мы подготовили для вас рецепт глазури, которую готовят на желатине, чтобы она не осыпалась.

Глазурь на желатине

Что понадобится:

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  • Желатин — 0,5 чайной ложки.
  • Вода — 3 ст. л.
  • Сахар — 100 г.

Общее время приготовления глазури на пасху — 20 мин.

Процесс приготовления

  1. Нагреваем воду до 70-80°C и разводим ею половину чайной ложки желатина. Размешивать необходимо до того момента, пока смесь не станет прозрачной.
  2. В небольшой миске размешиваем 100 грамм сахара и 2 столовые ложки воды.
  3. Ставим сахар с водой на огонь и доводим до кипения, чтобы сахар полностью растворился.
  4. В сахар добавляем желатин и все тщательно размешиваем. После того как масса станет однородной, можно выключить огонь.
  5. Взбиваем миксером сахарно-желатиновую массу, пока она не превратится в белоснежную глазурь.
  6. Украшаем пасхи. Очень важно использовать глазурь сразу после приготовления, так как она быстро застывает.
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Теги
Пасха Кулінарні рецепти релігійне свято Рецепт
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