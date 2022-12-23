Ну что, назло врагам, мы готовимся к встрече Нового 2023 года. Они полагают, что мы будем голодны. Нет! У нас есть рецепты, не требующие много электроэнергии для приготовления.

Шеф Евгений Клопотенко предлагает именно такой.

Чизкейк без выпечки

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Нежный, кремовый и в меру сладкий. Чтобы оттенить его вкус, предлагается сверху положить карамелизированные кружочки грейпфрута. У вас получится такой интересный и, конечно, вкусный десерт, который никого не оставит безразличным.

Для него нам нужен жирный творог. Лучше, если будет домашний. Чтобы десерт получился кремовой консистенции, сыр необходимо хорошо перетереть через мелкое сито или перебить блендером. Сахар добавляйте по своему вкусу.

Ингредиенты:

500 г кисломолочного творога 9%

200 мл натурального несладкого йогурта

150 г сахара

10 г гранулированного желатина

50 мл воды

250 г овсяного печенья

100 г сливочного масла82,5%

Для украшения:

1 грейпфрут

2 ст. л. сахара

20 г сливочного масла 82,5%

½ лимона (сек)

20-30 г черного шоколада

Приготовление:

Залить желатин водой (приблизительно 50 г) и отставить на 10 минут. Когда желатин разбухнет, растворите его на паровой бане, постоянно помешивая венчиком или ложкой. Затем отставить миску. Если желатин начнет застывать, вернуть миску на паровую баню. Измельчить овсяное печенье в крошку. Можно использовать блендер или воспользоваться скалкой. Растопить 100 г сливочного масла 82,5% и смешать в миске с крошкой печенья. Хорошо размешать смесь до однородного состояния. Выложить пластичную массу в разборную форму диаметром 20 см. Хорошо утрамбовать стаканом и поставить в холодильник для застывания на 30 минут. Тем временем протереть через сито кисломолочный творог или перебить погружным блендером. Добавить несладкий йогурт и сахар. Хорошо перемешать творог с сахаром до однородности блендером или ложкой. Переложить в творожную массу распущенный желатин и перемешать. Затем выложить на основание из овсяного печенья и снова поставить форму в холодильник для застывания по меньшей мере на 2 часа. Грейпфрут хорошо помыть и нарезать кружками. Если вам не очень нравится горечь этого цитруса, используйте апельсин. Растопить на сковороде 20 г сливочного масла 82,5%. Когда масло немного растопится, выжать туда сок половины лимона. Добавить 2 ст. ложки сахара. Убавить огонь и дождаться, пока сахар растает. Выложить на сковороду кружочки грейпфрута и тушить 5-7 минут, пока фрукт не карамелизуется. Периодически переворачивать с одной стороны на другую щипчиками или вилкой. Затем выложить на тарелку, чтобы они полностью остыли.

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14. После охлаждения выложить карамелизированные кружочки грейпфрута на чизкейк и по желанию посыпать полосками черного шоколада.

Источник: Евгений Клопотенко