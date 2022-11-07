Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Еда

Гречаники с секретным ингредиентом

7 ноября 2022, 19:48
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Гречаники с секретным ингредиентом
Источник: Depositphotos

Когда читаешь книги о жизни украинцев в далеком прошлом, обязательно найдем там напоминание о гречаниках. Когда-то их готовили из гречневой муки с яйцом и сывороткой, а иногда даже добавляли дрожжи или хлебную закваску.

Сейчас же традиционные для нашей кухни гречаники готовят из гречки и мясного фарша, преимущественно куриного или индейки, но бывает, что и без него, а только с овощами — вегетарианские, или даже веганские.

Шеф Евгений Клопотенко предлагает, как всегда, оригинальный рецепт гречаников с томатным соусом. И не был бы он Клопотенко, если бы не добавил один неожиданный ингредиент.

Сейчас смотрят

Ингредиенты

  • 300 г куриного фарша
  • 125 г гречихи
  • 50 г сала
  • 250 мл воды
  • 2 яйца
  • 1/3 ч. л. черного молотого перца
  • 3-4 ст. л. манки (для панировки)
  • 3-4 ст. л. подсолнечного масла
  • 1/2 ч. л. соли

Для томатного соуса:

  • 2-3 ст. л. томатной пасты
  • 200 мл воды
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 1/2 стручка горького перца
  • 1 яблоко
  • 1 ч. л. кофе (растворимого)
  • 1 щепотка сахара
  • 1 щепотка соли

Залейте гречневую крупу водой, посолите по вкусу и варите на среднем огне в течение 15 минут.

Порубите ножом кусок сала. Когда гречка остынет, добавьте куриный фарш, измельченное сало и яйца.

Посолите и поперчите по вкусу. Сформируйте из этого фарша котлетки.

Запанируйте гречаники в манке.

Застелите противень пергаментом и смажьте подсолнечным маслом. Выложите гречаники и запекайте в духовке при температуре 180 градусов 15-20 минут.

Для соуса. Натрите на свекольной терке яблоко. Переложите на сковороду вместе с томатной пастой и водой. Натрите на терке или пропустите через чесночный пресс зубчик чеснока.

Нарежьте тонкими слайсами горький перец, добавьте в соус вместе с щепоткой сахара и соли. Тушите 2-3 минуты и тогда уже влейте секретный ингредиент – 1 ч. л. растворимого кофе. Перемешайте соус и дайте еще немного потушиться.

Читайте также:
рыбные котлетыБиточки из щуки от Алекса Якутова

Подавайте готовые гречаники с ароматным томатным соусом с легким привкусом кофе.

Источник: Евгений Клопотенко

Теги
Кулінарні рецепти
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь