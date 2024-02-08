Когда речь идет о гуакамоле, мы уже знаем, что это не просто соус или как еще принято говорить – сальса. Это визитная карточка мексиканской кухни, которая достигает времен ацтеков.

Классический рецепт гуакамоле – это мякоть спелого авокадо, сока лайма или лимона и соли, взбитые до пюреобразного состояния. Часто к сальсе добавляют нарезанные кубиками помидоры, лук, чеснок, специи и приправы, например паприку, перец и кориандр.

С чем подают гуакамоле? Его можно есть почти со всем! Блюдо прекрасно сочетается с тортильей, чипсами начос, брускеттами, тако, буррито, тостами. Подать его также можна ко многим мясным и овощным блюдам. Также заправляют этим соусом макаронные изделия.

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И знаете, какая крутая вещь? Гуакамоле не только вкусный, но и очень полезный! Авокадо – это настоящий суперфуд, полный здоровых жиров, витаминов и минералов. Поэтому, наслаждаючись этим удивительным соусом, мы дарим своему организму полезные вещества.

Когда говорим про рецепт гуакамоле, нельзя забывать о том освежающем вкусе, который добавляет сок лайма или лимона. Он делает вкус соуса насыщенным, с легкой приятной кислинкой, которая еще и предотвращает быстрое потемнение авокадо. Поэтому, когда готовим гуакамоле, не забываем добавить этой кислинки – она сделает твою закуску еще круче.

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Как приготовить гуакамоле

Рецепт гуакамоле в домашних условиях простой и быстрый. Давайте готовить вместе по проверенному рецепту, чтобы добавить дню немножко того самого мексиканского настроения!

Ингредиенты:

авокадо (желательно сорта хаас) – 2 шт.

лайм – 0,5 шт.

луковица красная – 0,5 шт.

помидор (сочный) – 1 шт.

сладкий перец – 1/4 шт.

соль, молотый перец чили – по вкусу

оливковое масло – 2 ст. л.

петрушка или кинза – по вкусу

Гуакамоле – рецепт приготовления

Лук мелко нарезаем, поливаем соком лайма и оставляем на 10 минут. Тем временем зелень промываем, обсушиваем и также мелко нарезаем. Также кубиками нарезаем помидор и сладкий перец. Мякоть авокадо хорошо разминаем вилкой. Подготовленные ингредиенты соединяем, солим, перчим и перемешиваем. Сальсу поливаем оливковым маслом и подаем к столу. Приятного аппетита!

Итак, гуакамоле – это не только соус. Это настроение, вкус и старинная частичка мексиканской культуры. Поэтому насладимся моментом и подарим себе и близким немного этой съедобной радости.

Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.