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Гуакамоле: простой рецепт приготовления мексиканской сальсы

8 февраля 2024, 12:05
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Гуакамоле

Когда речь идет о гуакамоле, мы уже знаем, что это не просто соус или как еще принято говорить – сальса. Это визитная карточка мексиканской кухни, которая достигает времен ацтеков.

Классический рецепт гуакамоле – это мякоть спелого авокадо, сока лайма или лимона и соли, взбитые до пюреобразного состояния. Часто к сальсе добавляют нарезанные кубиками помидоры, лук, чеснок, специи и приправы, например паприку, перец и кориандр.

С чем подают гуакамоле? Его можно есть почти со всем! Блюдо прекрасно сочетается с тортильей, чипсами начос, брускеттами, тако, буррито, тостами. Подать его также можна ко многим мясным и овощным блюдам. Также заправляют этим соусом макаронные изделия.

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И знаете, какая крутая вещь? Гуакамоле не только вкусный, но и очень полезный! Авокадо – это настоящий суперфуд, полный здоровых жиров, витаминов и минералов. Поэтому, наслаждаючись этим удивительным соусом, мы дарим своему организму полезные вещества.

Когда говорим про рецепт гуакамоле, нельзя забывать о том освежающем вкусе, который добавляет сок лайма или лимона. Он делает вкус соуса насыщенным, с легкой приятной кислинкой, которая еще и предотвращает быстрое потемнение авокадо. Поэтому, когда готовим гуакамоле, не забываем добавить этой кислинки – она сделает твою закуску еще круче.

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Как приготовить гуакамоле

Рецепт гуакамоле в домашних условиях простой и быстрый. Давайте готовить вместе по проверенному рецепту, чтобы добавить дню немножко того самого мексиканского настроения!

Ингредиенты:

  • авокадо (желательно сорта хаас) – 2 шт.
  • лайм – 0,5 шт.
  • луковица красная – 0,5 шт.
  • помидор (сочный) – 1 шт.
  • сладкий перец – 1/4 шт.
  • соль, молотый перец чили – по вкусу
  • оливковое масло – 2 ст. л.
  • петрушка или кинза – по вкусу

Гуакамоле – рецепт приготовления

  1. Лук мелко нарезаем, поливаем соком лайма и оставляем на 10 минут.
  2. Тем временем зелень промываем, обсушиваем и также мелко нарезаем.
  3. Также кубиками нарезаем помидор и сладкий перец.
  4. Мякоть авокадо хорошо разминаем вилкой.
  5. Подготовленные ингредиенты соединяем, солим, перчим и перемешиваем.
  6. Сальсу поливаем оливковым маслом и подаем к столу. Приятного аппетита!

Итак, гуакамоле – это не только соус. Это настроение, вкус и старинная частичка мексиканской культуры. Поэтому насладимся моментом и подарим себе и близким немного этой съедобной радости.

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Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.

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