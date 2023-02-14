Гастрит — это воспаление, раздражение или эрозия слизистой оболочки желудка. Первыми симптомами болезни являются боль в животе, изжога, тошнота, а также потеря аппетита.

Гастрит может иметь очень индивидуальные проявления, в некоторых случаях болезнь даже протекает почти бессимптомно.

Причиной гастрита может стать систематическое нарушение нормального режима питания, длительное раздражение желудка от употребления острой, жареной, жирной пищи, чрезмерного потребления алкоголя, курения, а также при хроническом стрессе.

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Людям, страдающим от гастрита, врачи прописывают специальный тип питания. Диета при гастрите способствует нормализации выработки соляной кислоты и уменьшает раздражение слизистой оболочки желудка.

Факты ICTV узнавали, какие продукты можно есть при гастрите, а что лучше вычеркнуть из рациона.

Диета при гастрите: как питаться

Врач-гастроэнтеролог Дарья Шевченко отмечает, что при гастрите необходимо употреблять небольшие объемы пищи в одно и то же время. Если есть небольшими порциями и соблюдать определенный режим, пищевые продукты будут успевать перевариваться, соответственно, не будет чрезмерной нагрузки на слизистую оболочку желудка.

— В среднем в течение дня нужно есть около пять-шесть раз, — советует врач.

По словам врача, питание при остром гастрите должно включать:

нежирные сорта мяса (кролик, курица, телятина, индейка);

рыбу (минтай, щука, окунь речной, треска);

вчерашний пшеничный хлеб;

галетное печенье;

отварные яйца (не более двух в день).

Также диета при обострении гастрита может содержать:

овощные супы , приготовленные на воде с добавлением круп;

, приготовленные на воде с добавлением круп; разваренные каши (гречка, рис, овсянка).

Шевченко отмечает, что при гастрите необходимо употреблять овощные супы-пюре и бульоны на нежирном мясе. При приготовлении блюд, не делайте зажарку и не добавляйте томатную пасту.

— При воспалении слизистой оболочки желудка можно употреблять следующие овощи: картофель, свеклу, кабачки, цветную капусту, морковь. Из фруктов при гастрите можно есть авокадо, бананы, запеченные яблоки и груши, — отмечает врач-гастроэнтеролог.

Шевченко также добавляет, что при эрозивном (появлении на слизистой оболочке желудка поверхностных дефектов) и атрофическом (истончении слизистого слоя желудка) гастритах диета должна быть максимально строгой.

— Все блюда отвариваются или готовятся на пару. Необходимо употреблять пищу оптимальной температуры (не горячую и не холодную), тщательно ее пережевывать, — советует врач.

Диета при хроническом гастрите включает блюда:

приготовленные на пару (котлеты, тефтельки);

обезжиренные молочные и кисломолочные продукты;

супы на овощных бульонах.

Шевченко добавляет, что диета при таком заболевании как гастрит, очень важна!

— При несоблюдении диетических рекомендаций гастрит может привести к язвенной болезни, кровотечению и анемии, — говорит врач.

Что касается напитков при диете, то пациентам можно употреблять некрепкий чай, отвар шиповника, а также банановый, клубничный и морковный соки в небольшом количестве.

— При обострении гастрита с пониженной кислотностью рекомендовано пить минеральную воду, чтобы нормализовать кислотность желудка, — добавляет Шевченко.

Также при гастрите можно употреблять обезжиренное молоко, ряженку, йогурт, творог и кефир, поскольку в них содержатся пробиотики, которые необходимы для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта.

— Также при гастрите можно употреблять следующие сладости: мармелад, желе, пастилу, зефир. Также разрешены натуральный мед, сгущенное молоко и варенье, — советует врач.

Диета при гастрите с повышенной/с пониженной кислотностью

— При гастрите с повышенной кислотностью увеличивается секреция соляной кислоты, что приводит к воспалению и повреждению стенок желудка, — отмечает врач.

Соответственно, при таком гастрите в рационе должны быть продукты, способствующие снижению количества желудочного сока. Диета при гастрите с повышенной кислотностью:

отварные, тушеные, запеченные овощи;

нежирные виды мяса и рыбы;

овощные супы;

овсяная, рисовая, манная и гречневая каши;

хурма без кожуры,

некислые сорта яблок, груши, бананы;

можно пить картофельный сок.

При гастрите с повышенной кислотностью нужно отказаться от лука, капусты, помидоров, грибов, а также рыбных и мясных бульонов, солений и маринадов.

— Из рациона необходимо исключить острые овощные закуски, копчености, кондитерские изделия из сдобного теста, пироги, черный хлеб, — советует Шевченко.

При гастрите с пониженной кислотностью ухудшаются переваривание пищи, поэтому стоит употреблять продукты, способствующие усилению моторики желудка и стимуляции выработки желудочного сока.

Диета при гастрите с пониженной кислотностью:

яйца (всмятку или омлет);

хорошо разваренные каши;

вареные макаронные изделия;

нежирное мясо, рыбу в отварном и запеченном виде,

супы с добавлением круп;

абрикосовый, морковный и тыквенные соки.

— Для нормализации работы желудка также следует употреблять овощи (брокколи, томаты, тыкву, огурцы, морковь). При гипоацидном гастрите можно есть бананы, яблоки, цитрусовые, — советует врач.

Питание при гастрите с пониженной кислотностью должно содержать мясные и рыбные консервы, фасолевые и гороховые супы, лук, чеснок, редьку, редис, сладкий перец. Также стоит уменьшить употребление кондитерских изделий и шоколада.

Какие продукты нельзя употреблять при гастрите

При гастрите нельзя употреблять жирные сорта мяса (свинина, баранина), копченые продукты, соленую рыбу, колбасы, сало. А также:

ржаной и свежий хлеб;

каши: бобовые, перловые, ячневые, кукурузные;

жирные молочные продукты.

— Диета при гастрите исключает специи, приправы, мясные и рыбные консервы, соления. Также необходимо уменьшить употребление твердого сыра, изделий из слоеного и сдобного теста, — советует Шевченко.

Продукты, которых следует избегать в рационе при гастрите:

Белый хлеб.

Классические макароны, а также другие изделия из белой муки.

Конфеты, печенье и сладкие десерты.

Картофель фри и панировка.

Кислые фрукты и овощи.

Кукуруза и блюда из нее.

Белокочанная капуста.

Баклажаны.

Редька, репа.

Болгарский перец.

Жирная пища, бакалея.

Мороженое, торты и пирожные, выпечка.

Маринады, майонез, сливочные соусы.

Орехи и ореховое масло (только в небольших количествах).

Чипсы и упакованные снеки.

Обработанное мясо (колбаса, сосиски).

Красное мясо, а также утка и гусыня.

Копченые продукты.

Лук и чеснок (можно только в небольших количествах).

Специи, травы, приправы (особенно запрещается черный перец).

Томат и томатные продукты (сок, паста, соус).

Что касается напитков, то стоит отказаться от:

Холодных напитков с высоким содержанием сахара — газированные и энергетические.

Кислых соков (цитрусового и томатного).

Некоторые фруктовые соки могут быть разрешены, но только с низким содержанием кислоты и сахара.

Алкогольных напитков, особенно вина, пива и коктейлей.

Диета при гастрите: меню на неделю

— Диета при гастрите должна длиться минимум три месяца. Для предупреждения рецидива следует придерживаться диетического питания всю жизнь, — говорит Шевченко.

День 1

Завтрак: протертый творог с ягодами, чай с молоком.

Второй завтрак: один банан.

Обед: молочный манный суп, паровые куриные котлеты, яблочный кисель.

Ужин: отварной хек с макаронами из цельнозерновой муки, отвар шиповника.

Перекус: молоко с галетным печеньем.

День 2

Завтрак: гречневая (протертая) молочная каша, компот из сухофруктов.

Второй завтрак: ягодный кисель.

Обед: протертый рисово-молочный суп, отварное мясо, морковное пюре, отвар ромашки.

Ужин: рыбные паровые котлеты с картофельным пюре, минеральная вода без газа.

Перекус: молоко с галетным печеньем.

День 3

Завтрак: два яйца, подсушенный хлеб, чай со сливками.

Второй завтрак: смузи из банана с добавлением некислых ягод.

Обед: овощной суп-пюре, мясные паровые тефтельки с полувязкой рисовой кашей, компот из яблок и груш.

Ужин: отварная рыба с соусом бешамель, протертая гречневая каша, отвар шиповника.

Перекус: молоко с галетным печеньем.

День 4

Завтрак: творожная запеканка, компот из свежих фруктов.

Второй завтрак: печеные яблоки с орехами.

Обед: куриный суп с вермишелью, ризотто с тыквой и запеченной телятиной, отвар ромашки.

Ужин: гречаники с фаршем на пару или припущенные в небольшом количестве воды, чай с молоком.

Перекус: молоко с галетным печеньем.

День 5

Завтрак: омлет из двух яиц, кусочек цельнозернового хлеба с мягким слабосоленым сыром, минеральная вода без газа.

Второй завтрак: микс некислых ягод или кисель из них.

Обед: вареная рыба, запеканка из кабачков и моркови, некрепкий зеленый чай.

Ужин: кусочек отварной курицы с тыквенным пюре, заправленным кусочком сливочного масла, компот из сухофруктов.

Перекус: молоко с галетным печеньем.

День 6

Завтрак: отварная овсянка с несладким йогуртом, некрепкий зеленый чай.

Второй завтрак: фруктовое желе.

Обед: суп рисовый молочный протертый, картофельная запеканка, фаршированная отварным мясом, компот из яблок.

Ужин: отварная семга с запеканкой из цветной капусты, отвар ромашки.

Перекус: молоко с галетным печеньем.

День 7

Завтрак: вареники ленивые с нежирным несладким йогуртом и жидким медом, зеленый чай.

Второй завтрак: орехи и сухофрукты.

Обед: суп-лапша молочная, фрикадельки мясные паровые, картофельное пюре, кисель из ягод.

Ужин: котлеты рыбные паровые, рисовый пудинг, кисель молочный.

Перекус: молоко с галетным печеньем.

Обратите внимание, что это лишь ориентировочное меню на неделю при гастрите! Без консультации врача не стоит садиться на такую диету, ведь состояние каждого больного может быть крайне разным!

Только врач может предоставить рекомендации по питанию и расписать план диеты при гастрите, отталкиваясь от ваших показателей!