Существует распространенный миф, что секс без оргазма, как вечеринка без веселья. Мол, если в конце полового акта не достигнут пик, то кто-то из партнеров потерпел фиаско. Поэтому возникают ошибочные убеждения, что женщины должны имитировать оргазм, чтобы их партнеры не чувствовали себя виноватыми или обесцененными.

Однако это не так. Психолог, сексолог и ведущая реалити Эксы на Новом канале Наталья Ежова объяснила, почему имитировать оргазм не стоит, и когда такие действия оправданы.

— Имитация оргазма — это обман. Имитировать, чтобы не обидеть партнера, не стоит. Когда мы делаем что-нибудь ради кого-то, потом требуем отдать долг. В этом случае появляется определенная манипуляция. Лучше действовать ради собственного удовольствия, — говорит Наталья Ежова.

Однако иногда это может оказаться полезным. Речь идет о ситуациях, когда имитация помогает по-настоящему достигнуть пика удовольствия.

— Ко мне обращались девушки, которые рассказывали, что они сначала имитируют оргазм для того, чтобы расслабиться и достичь пика. Рассказываю, как это работает. Девушка демонстрирует пиковое наслаждение партнеру. В этот момент срабатывает техника защиты, она сама расслабляется. Нет тревоги, и тогда она по-настоящему получает оргазм, — добавляет сексолог.

По ее словам, это не должно быть прямым мостиком к удовольствию. Но если таковой механизм действует, то это лучше, чем просто имитировать оргазм ради партнера.