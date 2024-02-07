Майонез – французский соус, который в свое время стал самым популярным в Украине. Сейчас производится много видов майонеза на любой вкус, но если вы попробуете домашний майонез один раз, вы больше никогда не будете покупать его в магазине.

Кроме того, отмечает шеф Евгений Клопотенко, домашний майонез дешевле, вкуснее и полезнее.

Домашний майонез – как сделать

Ингредиенты:

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2 желкта

125-150 мл подсолнечного масла

10 г горчицы

1 ст. л. сока лимона

1 щепотка соли

Приготовление:

Отделите белки от желтков. Добавьте в желтки горчицу. Положите все это в широкую миску. Взбейте желтки с горчицей с помощью венчика. Добавьте сок лимона, щепотку соли, снова взбейте. Смесь должна стать однородной. В полученную массу тонкой струйкой маленькими порциями добавляйте подсолнечное масло, постоянно взбивая. Когда добавите последние 5 г растительного масла, хорошо перемешайте готовый соус.

Чтобы получить майонез с насыщенным или необычным вкусом, добавьте к нему несколько специй. Не бойтесь экспериментировать.

Источник: Евгений Клопотенко