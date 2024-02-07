Майонез – французский соус, который в свое время стал самым популярным в Украине. Сейчас производится много видов майонеза на любой вкус, но если вы попробуете домашний майонез один раз, вы больше никогда не будете покупать его в магазине.
Кроме того, отмечает шеф Евгений Клопотенко, домашний майонез дешевле, вкуснее и полезнее.
Домашний майонез – как сделать
Ингредиенты:
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- 2 желкта
- 125-150 мл подсолнечного масла
- 10 г горчицы
- 1 ст. л. сока лимона
- 1 щепотка соли
Приготовление:
- Отделите белки от желтков. Добавьте в желтки горчицу. Положите все это в широкую миску.
- Взбейте желтки с горчицей с помощью венчика.
- Добавьте сок лимона, щепотку соли, снова взбейте. Смесь должна стать однородной.
- В полученную массу тонкой струйкой маленькими порциями добавляйте подсолнечное масло, постоянно взбивая.
- Когда добавите последние 5 г растительного масла, хорошо перемешайте готовый соус.
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Чтобы получить майонез с насыщенным или необычным вкусом, добавьте к нему несколько специй. Не бойтесь экспериментировать.
Источник: Евгений Клопотенко