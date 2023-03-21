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Еда

Идеальное блюдо для худеющих: диетическая курица в мультиварке

21 марта 2023, 14:45
Анна Голишевская Редактор сайта
Філе
Источник: Unsplash

На диетическом питании или похудении часто готовят куриное филе на пару в мультиварке. Мясо получается нежным и ароматным. Секрет кроется в том, что предварительно его нужно замариновать.

В блюдо не добавляют соль, но мясо маринуют в соевом соусе с добавлением чеснока и лимонного сока, поэтому вкус будет интересным и достаточно насыщенным. Диетическая курица в мультиварке – рецепт читайте в материале.

Диетическая курица в мультиварке: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

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  • 1 шт – филе куриное;
  • 1 пакетик смеси сушеного укропа и петрушки;
  • 2 ст. л соевого соуса;
  • щепотка красного перца;
  • 4 ч. л постного масла;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 1 ст. л лимонного сока;
  • 2 щепотки черного перца.

Способ приготовления:

  1. Филе промойте, обсушите. Аккуратно разрежьте на две половины поперек.
  2. Перемешайте масло с соевым соусом, лимонным соком.
  3. Добавьте туда давленый чеснок, два вида перца, сушеную зелень.
  4. Замаринуйте филе в соусе 1 час.
  5. В чашу мультиварки налейте воду (ее должна быть большая часть объема чаши).
  6. Установите решетку для приготовления.
  7. Затем кладите мясо. Готовьте на режиме Пар 30 мин.
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Здоровое питание Кулінарні рецепти Рецепт
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