На диетическом питании или похудении часто готовят куриное филе на пару в мультиварке. Мясо получается нежным и ароматным. Секрет кроется в том, что предварительно его нужно замариновать.
В блюдо не добавляют соль, но мясо маринуют в соевом соусе с добавлением чеснока и лимонного сока, поэтому вкус будет интересным и достаточно насыщенным. Диетическая курица в мультиварке – рецепт читайте в материале.
Диетическая курица в мультиварке: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
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- 1 шт – филе куриное;
- 1 пакетик смеси сушеного укропа и петрушки;
- 2 ст. л соевого соуса;
- щепотка красного перца;
- 4 ч. л постного масла;
- 1 зубчик чеснока;
- 1 ст. л лимонного сока;
- 2 щепотки черного перца.
Способ приготовления:
- Филе промойте, обсушите. Аккуратно разрежьте на две половины поперек.
- Перемешайте масло с соевым соусом, лимонным соком.
- Добавьте туда давленый чеснок, два вида перца, сушеную зелень.
- Замаринуйте филе в соусе 1 час.
- В чашу мультиварки налейте воду (ее должна быть большая часть объема чаши).
- Установите решетку для приготовления.
- Затем кладите мясо. Готовьте на режиме Пар 30 мин.