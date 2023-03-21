На диетическом питании или похудении часто готовят куриное филе на пару в мультиварке. Мясо получается нежным и ароматным. Секрет кроется в том, что предварительно его нужно замариновать.

В блюдо не добавляют соль, но мясо маринуют в соевом соусе с добавлением чеснока и лимонного сока, поэтому вкус будет интересным и достаточно насыщенным. Диетическая курица в мультиварке – рецепт читайте в материале.

Диетическая курица в мультиварке: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

Сейчас смотрят

1 шт – филе куриное;

1 пакетик смеси сушеного укропа и петрушки;

2 ст. л соевого соуса;

щепотка красного перца;

4 ч. л постного масла;

1 зубчик чеснока;

1 ст. л лимонного сока;

2 щепотки черного перца.

Способ приготовления: