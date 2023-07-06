Малиновый джем — идеальное дополнение к чизкейкам, домашнему сыру, крекерам и круассанам. Кроме того, джем из малины — незаменимое средство при простуде, ведь он обладает большим количеством полезных свойств.

А еще джем имеет огромный плюс — он не засахаривается и может простоять очень долго.

Как сделать малиновый джем в домашних условиях — читайте в нашем материале.

Рецепт малинового джема

Вам понадобится:

Малина — 1,2 кг.

Вода — 100 мл.

Сахар — 800 г.

Лимонная кислота — на кончике ножа.

Как готовить:

Перед приготовлением оставьте малину в подсоленной воде на 20-30 мин, это позволит избавиться от червей и жуков, засевших в ягоде.

Тепер тщательно помойте и высушите ягоду. Далее нужно измельчить малину с помощью блендера или миксера. Далее пересыпьте ягоды в кастрюлю, добавьте воду и поставьте на медленный огонь.

Доведите смесь до кипения, но не забывайте снимать пенку. Варите малину около 5 мин, затем выключите огонь и пропустите массу через сито.

Переложите смесь в другую кастрюлю, добавьте сахар и тщательно перемешайте. Снова поставьте емкость на медленный огонь, доведите до кипения и варите 15-30 мин.

Теперь в отдельной посудине растворите лимонную кислоту в воде и начинайте постепенно вливать в джем. Доведите смесь до кипения и снимите с огня.

Когда джем остынет и загустеет – все готово! Перелейте малиновый джем в банки и храните в холодильнике или на балконе.