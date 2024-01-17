Ликер Бейлис — это алкогольный напиток на основе ирландского виски, сливок и шоколада, который имеет нежный и кремовый вкус.

Его можно пить как дижестив или подавать с кофе, чаем, шейками и выпечкой. Факты ICTV узнавали, с чем правильно пить Бейлис. Ну и конечно, подготовили рецепты вкусных коктейлей и закусок.

С чем пить ликер Бейлис

С кубиками льда. Они добавят прохлады и сделают напиток еще приятнее.

С кофе или горячим шоколадом. Это отличный способ превратить обычный вкус в более ароматный.

С другими алкогольными напитками. Некоторые предпочитают разбавлять Бейлис водкой или джином, хотя на самом деле есть множество вариантов. Экспериментируйте, смешивая разные коктейли.

С десертами. Мороженое, чизкейки или пудинги прекрасно подойдут с ликером Бейлис. Кроме того, его можно подавать также с зефиром, бисквитами, печеньем, арахисом, сыром и шоколадом.

В общем, возможности Бейлис ограничены только вашим воображением. Но знатоки не советуют сочетать ликер с газированными напитками, соком и минералкой.

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Горячий шоколад Baileys Espresso

Ингредиенты

400 мл воды

200 мл сливок

100 мл эспрессо

100 мл Baileys Original Irish Cream

2-4 ч. л. тростникового сахара

80 г шоколада (черного или молочного)

Для украшения

1-2 ч. л. тростникового сахара

2 кусочка шоколада или шоколадные конфеты

шоколадная крошка и кофейные зерна — по вкусу

Приготовление

Доведите 400 мл воды до кипения с сахаром в кастрюле. Хорошо перемешайте, уменьшите огонь и продолжайте готовить сироп на медленном огне еще 2 мин. Добавьте шоколадную смесь, взбейте массу венчиком до однородности, снова немного уменьшите огонь до среднего. Через 2 мин снимите с огня, разлейте в подготовленные кружки, добавьте эспрессо и Бейлис. Сверху выложите взбитые сливки, кусочки шоколада и посыпьте шоколадной крошкой и кофейными зернышками.

Коктейль Flat White Martini

Насыщенный, сливочный и нежный — именно такой, какой мы любим! Приготовьте коктейль и приложите его тремя легендарными кофейными зернами — они символизируют здоровье, богатство и счастье!

Ингредиенты

50 мл Baileys Original Irish Cream

25 мл водки

25 мл эспрессо

несколько кубиков льда

3 кофейных зерна для украшения

Приготовление

Поместите в шейкер все ингредиенты, кроме кофейных зерен. Хорошо встряхните, чтобы все смешалось. Возьмите бокал для мартини, процедите в бокал коктейль из Бейлис и украсьте его кофейными зернами. Сядьте поудобнее и наслаждайтесь!

Коктейль B52

Сочетание трех ликеров настолько изысканное, что его надо пить не как шот, а медленно потягивать из бокала для коктейля на ножке. В52 обычно ничем не украшают и подают с трубочкой.

Ингредиенты

15 мл кофейного ликера (калуа или аналогичного)

15 мл Бейлис

15 мл апельсинового ликера (куантро или трипл сек)

Приготовление

Налейте на дно кофейный ликер. Вторым слоем — Бейлис. Затем аккуратно добавьте апельсиновый ликер (самый сложный этап). Подождите 15-20 сек, пока коктейль окончательно распределится на три слоя. В52 обычно ничем не украшают и подают с трубочкой.

Бейлис крем-карамель

Великолепный десерт с ликером Бейлис. Его стоит попробовать всем. Если не ради удовольствия, то хотя бы чтобы облегчить процесс переваривания пищи.

Ингредиенты

6 крупных яичных желтков

30 г сахарной пудры плюс 9 ч. л.

300 мл Baileys Original Irish Cream

300 мл сливок

200 мл цельного молока

1 стручок ванили или 1 ч. л. ванильного экстракта

Приготовление