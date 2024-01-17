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С чем пить ликер Бейлис: советы и рецепты

17 января 2024, 16:50
Марина Мелехова редактор
С чем пить ликер Бейлис: советы и рецепты
Источник: Unsplash

Ликер Бейлис — это алкогольный напиток на основе ирландского виски, сливок и шоколада, который имеет нежный и кремовый вкус.

Его можно пить как дижестив или подавать с кофе, чаем, шейками и выпечкой. Факты ICTV узнавали, с чем правильно пить Бейлис. Ну и конечно, подготовили рецепты вкусных коктейлей и закусок.

С чем пить ликер Бейлис

  • С кубиками льда. Они добавят прохлады и сделают напиток еще приятнее.
  • С кофе или горячим шоколадом. Это отличный способ превратить обычный вкус в более ароматный.
  • С другими алкогольными напитками. Некоторые предпочитают разбавлять Бейлис водкой или джином, хотя на самом деле есть множество вариантов. Экспериментируйте, смешивая разные коктейли.
  • С десертами. Мороженое, чизкейки или пудинги прекрасно подойдут с ликером Бейлис. Кроме того, его можно подавать также с зефиром, бисквитами, печеньем, арахисом, сыром и шоколадом.

В общем, возможности Бейлис ограничены только вашим воображением. Но знатоки не советуют сочетать ликер с газированными напитками, соком и минералкой.

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Горячий шоколад Baileys Espresso

Фото: Pixabay

Ингредиенты

  • 400 мл воды
  • 200 мл сливок
  • 100 мл эспрессо
  • 100 мл Baileys Original Irish Cream
  • 2-4 ч. л. тростникового сахара
  • 80 г шоколада (черного или молочного)

Для украшения

  • 1-2 ч. л. тростникового сахара
  • 2 кусочка шоколада или шоколадные конфеты
  • шоколадная крошка и кофейные зерна — по вкусу

Приготовление

  1. Доведите 400 мл воды до кипения с сахаром в кастрюле. Хорошо перемешайте, уменьшите огонь и продолжайте готовить сироп на медленном огне еще 2 мин.
  2. Добавьте шоколадную смесь, взбейте массу венчиком до однородности, снова немного уменьшите огонь до среднего.
  3. Через 2 мин снимите с огня, разлейте в подготовленные кружки, добавьте эспрессо и Бейлис.
  4. Сверху выложите взбитые сливки, кусочки шоколада и посыпьте шоколадной крошкой и кофейными зернышками.

Коктейль Flat White Martini

Фото: Unsplash

Насыщенный, сливочный и нежный — именно такой, какой мы любим! Приготовьте коктейль и приложите его тремя легендарными кофейными зернами — они символизируют здоровье, богатство и счастье!

Ингредиенты

  • 50 мл Baileys Original Irish Cream
  • 25 мл водки
  • 25 мл эспрессо
  • несколько кубиков льда
  • 3 кофейных зерна для украшения

Приготовление

  1. Поместите в шейкер все ингредиенты, кроме кофейных зерен.
  2. Хорошо встряхните, чтобы все смешалось.
  3. Возьмите бокал для мартини, процедите в бокал коктейль из Бейлис и украсьте его кофейными зернами.
  4. Сядьте поудобнее и наслаждайтесь!

Коктейль B52

Сочетание трех ликеров настолько изысканное, что его надо пить не как шот, а медленно потягивать из бокала для коктейля на ножке. В52 обычно ничем не украшают и подают с трубочкой.

Ингредиенты

  • 15 мл кофейного ликера (калуа или аналогичного)
  • 15 мл Бейлис
  • 15 мл апельсинового ликера (куантро или трипл сек)

Приготовление

  1. Налейте на дно кофейный ликер.
  2. Вторым слоем — Бейлис.
  3. Затем аккуратно добавьте апельсиновый ликер (самый сложный этап).
  4. Подождите 15-20 сек, пока коктейль окончательно распределится на три слоя. В52 обычно ничем не украшают и подают с трубочкой.

Бейлис крем-карамель

Фото: Unsplash

Великолепный десерт с ликером Бейлис. Его стоит попробовать всем. Если не ради удовольствия, то хотя бы чтобы облегчить процесс переваривания пищи.

Ингредиенты

  • 6 крупных яичных желтков
  • 30 г сахарной пудры плюс 9 ч. л.
  • 300 мл Baileys Original Irish Cream
  • 300 мл сливок
  • 200 мл цельного молока
  • 1 стручок ванили или 1 ч. л. ванильного экстракта

Приготовление

  1. Нагрейте молоко и сливки со стручком ванили до горячего состояния, уменьшите огонь и добавьте ликер Бейлис.
  2. Яичные желтки и 30 г сахара взбейте до густоты. Постепенно влейте молочную смесь.
  3. Разогрейте духовку до 160 C, смажьте сливочным маслом 6 небольших форм для запекания.
  4. Наполните противень кипятком на две трети, поставьте формы с десертом и выпекайте 25 мин.
  5. Выньте, затем охладите в течение 2 ч, чтобы крем-карамель застыл.
  6. Посыпьте сахаром, чтобы карамелизировать, поставьте под горячий гриль примерно на 1 мин.
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Алкоголь Коктейль Кулінарні рецепти Напитки Рецепти
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