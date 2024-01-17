Ликер Бейлис — это алкогольный напиток на основе ирландского виски, сливок и шоколада, который имеет нежный и кремовый вкус.
Его можно пить как дижестив или подавать с кофе, чаем, шейками и выпечкой. Факты ICTV узнавали, с чем правильно пить Бейлис. Ну и конечно, подготовили рецепты вкусных коктейлей и закусок.
С чем пить ликер Бейлис
- С кубиками льда. Они добавят прохлады и сделают напиток еще приятнее.
- С кофе или горячим шоколадом. Это отличный способ превратить обычный вкус в более ароматный.
- С другими алкогольными напитками. Некоторые предпочитают разбавлять Бейлис водкой или джином, хотя на самом деле есть множество вариантов. Экспериментируйте, смешивая разные коктейли.
- С десертами. Мороженое, чизкейки или пудинги прекрасно подойдут с ликером Бейлис. Кроме того, его можно подавать также с зефиром, бисквитами, печеньем, арахисом, сыром и шоколадом.
В общем, возможности Бейлис ограничены только вашим воображением. Но знатоки не советуют сочетать ликер с газированными напитками, соком и минералкой.
Горячий шоколад Baileys Espresso
Ингредиенты
- 400 мл воды
- 200 мл сливок
- 100 мл эспрессо
- 100 мл Baileys Original Irish Cream
- 2-4 ч. л. тростникового сахара
- 80 г шоколада (черного или молочного)
Для украшения
- 1-2 ч. л. тростникового сахара
- 2 кусочка шоколада или шоколадные конфеты
- шоколадная крошка и кофейные зерна — по вкусу
Приготовление
- Доведите 400 мл воды до кипения с сахаром в кастрюле. Хорошо перемешайте, уменьшите огонь и продолжайте готовить сироп на медленном огне еще 2 мин.
- Добавьте шоколадную смесь, взбейте массу венчиком до однородности, снова немного уменьшите огонь до среднего.
- Через 2 мин снимите с огня, разлейте в подготовленные кружки, добавьте эспрессо и Бейлис.
- Сверху выложите взбитые сливки, кусочки шоколада и посыпьте шоколадной крошкой и кофейными зернышками.
Коктейль Flat White Martini
Насыщенный, сливочный и нежный — именно такой, какой мы любим! Приготовьте коктейль и приложите его тремя легендарными кофейными зернами — они символизируют здоровье, богатство и счастье!
Ингредиенты
- 50 мл Baileys Original Irish Cream
- 25 мл водки
- 25 мл эспрессо
- несколько кубиков льда
- 3 кофейных зерна для украшения
Приготовление
- Поместите в шейкер все ингредиенты, кроме кофейных зерен.
- Хорошо встряхните, чтобы все смешалось.
- Возьмите бокал для мартини, процедите в бокал коктейль из Бейлис и украсьте его кофейными зернами.
- Сядьте поудобнее и наслаждайтесь!
Коктейль B52
Сочетание трех ликеров настолько изысканное, что его надо пить не как шот, а медленно потягивать из бокала для коктейля на ножке. В52 обычно ничем не украшают и подают с трубочкой.
Ингредиенты
- 15 мл кофейного ликера (калуа или аналогичного)
- 15 мл Бейлис
- 15 мл апельсинового ликера (куантро или трипл сек)
Приготовление
- Налейте на дно кофейный ликер.
- Вторым слоем — Бейлис.
- Затем аккуратно добавьте апельсиновый ликер (самый сложный этап).
- Подождите 15-20 сек, пока коктейль окончательно распределится на три слоя. В52 обычно ничем не украшают и подают с трубочкой.
Бейлис крем-карамель
Великолепный десерт с ликером Бейлис. Его стоит попробовать всем. Если не ради удовольствия, то хотя бы чтобы облегчить процесс переваривания пищи.
Ингредиенты
- 6 крупных яичных желтков
- 30 г сахарной пудры плюс 9 ч. л.
- 300 мл Baileys Original Irish Cream
- 300 мл сливок
- 200 мл цельного молока
- 1 стручок ванили или 1 ч. л. ванильного экстракта
Приготовление
- Нагрейте молоко и сливки со стручком ванили до горячего состояния, уменьшите огонь и добавьте ликер Бейлис.
- Яичные желтки и 30 г сахара взбейте до густоты. Постепенно влейте молочную смесь.
- Разогрейте духовку до 160 C, смажьте сливочным маслом 6 небольших форм для запекания.
- Наполните противень кипятком на две трети, поставьте формы с десертом и выпекайте 25 мин.
- Выньте, затем охладите в течение 2 ч, чтобы крем-карамель застыл.
- Посыпьте сахаром, чтобы карамелизировать, поставьте под горячий гриль примерно на 1 мин.