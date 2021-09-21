Летом мы едим много овощей, а вот с наступлением холодов переходим на более калорийную пищу. Да и огородные помидоры с огурцами заканчиваются. А вот кабачки еще какое-то время растут. И поскольку диетологи советуют питаться домашними блюдами, то домашних рецептов с кабачками – множество.

Самое классическое блюдо из кабачков на просторах всего постсоветского пространства — икра. А у хозяек есть еще и свои фирменные рецепты.

Киевлянка Елена обожает кабачковую икру и постоянно готовит ее на протяжении сезона. Рецепт блюда она создала сама.

Для икры нужно лишь три основных ингредиента: кабачки, морковь, лук. А вкуса добавляют приправы: томатная паста, чеснок, перец.

— Кабачки обязательно чистим,- говорит Елена. — Морковь и лук отправляем на сковороду первыми. Жарим на растительном масле. Через семь минут добавляем кабачки и специи, томатную пасту, немножко воды, чтобы не подгорело. Тушим 30-40 минут.

Потом нужно массу размять мялкой для картофеля.

Действительно ли домашняя икра не уступает по качеству и вкусу магазинной? Образцы самой дешевой и дорогой, а также домашней исследовала профессор, технолог Елена Сидоренко.

Эксперт начала исследовать икру с самого дешевого образца.

Первое, на что обратила внимание Елена Сидоренко, – цвет слишком темный и много воды. Это свидетельствует о том, что упаривали икру недостаточно долго. А еще она увидела, что в составе икры есть мука (!) – для сгущения массы. Резкий привкус масла тоже не добавил удовольствия от дегустации продукта.

Самый дорогой образец тоже имел лишнюю жидкость, но на вкус он был лучше да и цвет имел более приятный.

Домашнюю икру эксперт сразу распознала.

— Вот это другое дело! – сказала профессор. — Очень вкусная икра, надо сказать!

Конечно, диетологи правы, надо питаться домашними блюдами. Даже если это простая кабачковая икра.