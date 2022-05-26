Оладьи из кабачков – действительно идеальное блюдо: это и полезно, и сытно, просто и быстро в приготовлении и невероятно вкусно.

Своим рецептом такого блюда поделилась финалистка второго сезона реалити Супермодель по-украински Вика Маремуха.

— Скоро начнется сезон кабачков, а значит, все смогут готовить простые и быстрые блюда. Чтобы сделать вкус более интересным, попробуйте добавить к сметане сыр дорблю и перемешать — подавайте такой соус вместе с оладьями, будет пикантно, — посоветовала Вика.

Ингредиенты:

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кабачок – 2-3 шт.;

мука – 2 ст. л.;

яйцо – 1 шт.;

чеснок – 1 зубчик;

соль – по вкусу;

укроп – щепотка;

растительное масло – для жарки;

сметана – для подачи;

сыр дорблю (или другой сыр с плесенью) – по желанию.

Способ приготовления:

Кабачки очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Подсолите и оставьте на 10 минут выпустить сок.

Отожмите выделенный сок.

Добавьте муку, яйцо и чеснок, натертый на мелкой терке. Щепотку мелко нарезанного укропа добавьте к массе и перемешайте.

Выложите ложкой небольшие оладьи на разогретую с растительным маслом сковороду. Жарьте на среднем огне по несколько минут с каждой стороны, пока они не станут румяными.

Подавайте со сметаной или сметанным соусом с сыром дорблю. Приятного аппетита!