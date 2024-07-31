Наши украинские хозяйки известны своими умениями сохранять дары лета. Они придумывают рецепты, чтобы радовать своих родных зимой вкусностями. Кабачки с алычой, как ананасы – один из таких замечательных рецептов.
А вы уже готовили кабачки, как ананасы?! Это один из самых интересных и оригинальных рецептов! Он не только приятно удивит вашу семью и друзей, но и станет любимым лакомством.
Как приготовить кабачки с алычой, как ананасы – читайте в материале.
Алыча богата витамином С и антиоксидантами, которые укрепляют иммунитет и защищают от болезней. Именно поэтому консервация с алычой будет полезной для здоровья в зимние месяцы.
Кабачки с алычой, как ананасы: рецепт
Чтобы достичь насыщенного вкуса, ягод стоит взять больше, чем кабачков. Чтобы сэкономить время, кабачки можно нарезать заранее и хранить в холодильнике.
Ингредиенты на 3 банки по 1 л:
- крупные кабачки (старые) – 2-3 шт.
- алыча желтая – 1,5 кг
- вода – 1 л 200 мл
- сахар – 500-600 г
- сок лимона – 2 ст. л.
Кабачки с алычой – рецепт пошагово:
- Кабачки и алычу моем. Кабачки чистим, удаляем семена. Мякоть нарезаем ломтиками или кубиками.
- Литровые банки промываем в воде с пищевой содой и каплей жидкого моющего средства, вытираем.
- На дно каждой банки выкладываем плотно слой алычи, затем слой кабачков, снова алычу, кабачки и сверху алычу. У нас должны быть 3 слоя алычи и 2 слоя кабачков.
- Для сиропа в кастрюле воду с сахаром доводим до кипения. Варим 3 минуты.
- Горячий сироп выливаем в банки и накрываем крышками.
- Большую кастрюлю застилаем марлей или любой тканью, чтобы банки не потрескались. Помещаем в нее банки, заливаем водой по края банок и ставим на огонь. Стерилизуем после закипания воды 15-17 минут.
- Банки достаем из кастрюли, закатываем и переворачиваем вверх дном. Затем укутываем и оставляем на сутки – до полного остывания.
Кабачки с алычой, как ананасы, выносим в погреб или другое темное и прохладное место. До употребления напиток нужно настоять не менее 2-х месяцев.