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Еда

Утка с яблоками на Новый год

10 декабря 2022, 14:19
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Утка с яблоками на Новый год
Источник: Depositphotos

Утка с яблоками – классическое праздничное блюдо. Шеф Евгений Клопотенко предлагает запечь утку в тесте. Мясо получается настолько нежным, что просто тает во рту. Вы и не чувствуете, как блюдо исчезнет со стола. Но удовольствие от вкуса того стоит!

Ингредиенты:

  • 1 утка (2-2,5 кг)
  • 500 г мучная(+ 50 г для подпила)
  • 250 мл воды
  • 4 средних квашеных яблока
  • соль и перец по вкусу

Утку хорошо помойте и обсушите бумажными полотенцами. Тщательно натрите солью и перцем со всех сторон и изнутри. Разогрейте духовку до 180 градусов.

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Высыпьте в миску муку и влейте воду. Смешайте сначала ложкой, а затем вымешайте руками. Тесто должно быть упругим и однородным.

Разрежьте пополам 4 средних по размеру квашеных яблока и вложите в чрево утки. Зашейте кулинарной нитью, чтобы яблоки не выпадали.

Присыпьте стол или доску мукой и выложите тесто. Раскатайте так, чтобы можно было завернуть в него утку полностью.

Выложите утку на тесто и плотно оберните, чтобы не было отверстий. Защелкните края и выложите швом вниз на противень. Запекайте 2,5 часа в разогретой до 180 градусов.

Источник: Евгений Клопотенко

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