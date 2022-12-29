29 декабря 2022, 17:27 Владислава Ткаченко Редакторка сайта

Канапе — это маленькие бутербродики, которые состоят из ломтика свежего хлеба и разнообразной начинки. Маленькие порционные канапе идеально подойдут для праздничного новогоднего стола 2023! Лучшие рецепты канапе на Новый год 2023, читайте в нашем материале. Бутерброды с брынзой и огурцом Понадобятся такие ингредиенты: Сейчас смотрят свежий хлеб — 1 шт.;

брынза — 1,5 ст. л.;

чеснок — 0,5 зубчика;

огурец — 0,5 шт.;

майонез — по вкусу. Приготовление: Свежий хлеб нарезаем на небольшие квадратики и подсушиваем на сковородке. Брынзу смешиваем с майонезом. Добавляем туда измельченный чеснок и все тщательно перемешиваем. Готовую смесь намазываем на канапе. Параллельно нарезаем кольцами огурец и кладем на бутерброд. Канапе с яйцом и семгой Для приготовления канапе понадобится: хлеб — 10 ломтиков;

семга — 10 ломтиков;

вареные яйца — 5 шт.;

лимон — ½ шт.;

сливочный сыр — по вкусу;

зеленый лук, укроп, икра — для украшения. Приготовление: Подсушиваем каждый ломтик хлеба на сковородке. Параллельно варим яйца, а после приготовления, режем на две части. Смазываем хлеб сливочным сыром, посыпаем нарезанным луком. Нарезаем семгу на ломтики и кладем на канапе. Сбрызгиваем бутербродики лимонным соком и кладем половинку яйца. Канапе можно украсить икрой и зеленью. Бутерброды с красной рыбой и авокадо Вам понадобится: черный хлеб — 5 ломтиков;

авокадо — 1 шт;

лимонный сок — 1 ч. л.;

соль по вкусу;

красная рыба — 250 г;

огурец — 1 шт;

оливки — 20 шт. Приготовление: Нарежьте каждый ломтик хлеба на четыре равных квадратика. Авокадо разрежьте и разомните вилкой. К мякоти добавьте лимонный сок и соль. Нарежьте красную рыбу и огурец на ломтики. Каждый кусочек хлеба намажьте пастой из авокадо, на верх положите рыбу и огурец. На верх положите оливку и вставьте шпажку в канапе, чтобы все ингредиенты держались. Читайте также: Простой и изысканный: рецепт крабового салата

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