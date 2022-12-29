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Еда

Канапе на Новый год 2023: три рецепта для праздничного стола

29 декабря 2022, 17:27
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Канапки, бутерброди
Источник: Depositphotos

Канапе — это маленькие бутербродики, которые состоят из ломтика свежего хлеба и разнообразной начинки. Маленькие порционные канапе идеально подойдут для праздничного новогоднего стола 2023!

Лучшие рецепты канапе на Новый год 2023, читайте в нашем материале.

Бутерброды с брынзой и огурцом

Понадобятся такие ингредиенты:

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  • свежий хлеб — 1 шт.;
  • брынза — 1,5 ст. л.;
  • чеснок — 0,5 зубчика;
  • огурец — 0,5 шт.;
  • майонез — по вкусу.

Приготовление:

  1. Свежий хлеб нарезаем на небольшие квадратики и подсушиваем на сковородке.
  2. Брынзу смешиваем с майонезом.
  3. Добавляем туда измельченный чеснок и все тщательно перемешиваем.
  4. Готовую смесь намазываем на канапе.
  5. Параллельно нарезаем кольцами огурец и кладем на бутерброд.

Канапе с яйцом и семгой

Для приготовления канапе понадобится:

  • хлеб — 10 ломтиков;
  • семга — 10 ломтиков;
  • вареные яйца — 5 шт.;
  • лимон — ½ шт.;
  • сливочный сыр — по вкусу;
  • зеленый лук, укроп, икра — для украшения.

Приготовление:

  1. Подсушиваем каждый ломтик хлеба на сковородке.
  2. Параллельно варим яйца, а после приготовления, режем на две части.
  3. Смазываем хлеб сливочным сыром, посыпаем нарезанным луком.
  4. Нарезаем семгу на ломтики и кладем на канапе.
  5. Сбрызгиваем бутербродики лимонным соком и кладем половинку яйца.
  6. Канапе можно украсить икрой и зеленью.

Бутерброды с красной рыбой и авокадо

Вам понадобится:

  • черный хлеб — 5 ломтиков;
  • авокадо — 1 шт;
  • лимонный сок — 1 ч. л.;
  • соль по вкусу;
  • красная рыба — 250 г;
  • огурец — 1 шт;
  • оливки — 20 шт.

Приготовление:

  1. Нарежьте каждый ломтик хлеба на четыре равных квадратика.
  2. Авокадо разрежьте и разомните вилкой. К мякоти добавьте лимонный сок и соль.
  3. Нарежьте красную рыбу и огурец на ломтики.
  4. Каждый кусочек хлеба намажьте пастой из авокадо, на верх положите рыбу и огурец.
  5. На верх положите оливку и вставьте шпажку в канапе, чтобы все ингредиенты держались.
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