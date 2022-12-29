Канапе — это маленькие бутербродики, которые состоят из ломтика свежего хлеба и разнообразной начинки. Маленькие порционные канапе идеально подойдут для праздничного новогоднего стола 2023!
Лучшие рецепты канапе на Новый год 2023, читайте в нашем материале.
Бутерброды с брынзой и огурцом
Понадобятся такие ингредиенты:
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- свежий хлеб — 1 шт.;
- брынза — 1,5 ст. л.;
- чеснок — 0,5 зубчика;
- огурец — 0,5 шт.;
- майонез — по вкусу.
Приготовление:
- Свежий хлеб нарезаем на небольшие квадратики и подсушиваем на сковородке.
- Брынзу смешиваем с майонезом.
- Добавляем туда измельченный чеснок и все тщательно перемешиваем.
- Готовую смесь намазываем на канапе.
- Параллельно нарезаем кольцами огурец и кладем на бутерброд.
Канапе с яйцом и семгой
Для приготовления канапе понадобится:
- хлеб — 10 ломтиков;
- семга — 10 ломтиков;
- вареные яйца — 5 шт.;
- лимон — ½ шт.;
- сливочный сыр — по вкусу;
- зеленый лук, укроп, икра — для украшения.
Приготовление:
- Подсушиваем каждый ломтик хлеба на сковородке.
- Параллельно варим яйца, а после приготовления, режем на две части.
- Смазываем хлеб сливочным сыром, посыпаем нарезанным луком.
- Нарезаем семгу на ломтики и кладем на канапе.
- Сбрызгиваем бутербродики лимонным соком и кладем половинку яйца.
- Канапе можно украсить икрой и зеленью.
Бутерброды с красной рыбой и авокадо
Вам понадобится:
- черный хлеб — 5 ломтиков;
- авокадо — 1 шт;
- лимонный сок — 1 ч. л.;
- соль по вкусу;
- красная рыба — 250 г;
- огурец — 1 шт;
- оливки — 20 шт.
Приготовление:
- Нарежьте каждый ломтик хлеба на четыре равных квадратика.
- Авокадо разрежьте и разомните вилкой. К мякоти добавьте лимонный сок и соль.
- Нарежьте красную рыбу и огурец на ломтики.
- Каждый кусочек хлеба намажьте пастой из авокадо, на верх положите рыбу и огурец.
- На верх положите оливку и вставьте шпажку в канапе, чтобы все ингредиенты держались.
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