18 ноября 2022, 18:06 Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я

У шефа Алекса Якутова есть рецепт вкусного блюда из капусты. Итак, он предлагает читателям приготовить простую и полезную томленую капусту с грибами. Ингредиенты: Капуста свежая – 600 г

Капуста квашеная – 500 г

Грибы шампиньоны – 450 г

Грибы белые мороженые – 250 г

Лук репчатый – 350 г

Томатная паста – 150 г

Куриный бульон – 500 мл

Белое вино – 50 г

Перловая крупа – 100 г Приготовление: Сейчас смотрят Отварить жемчужную крупу. Овощи очистить. Лук порезать соломкой. Грибы также порезать соломкой. Обжарить лук вместе с грибами. Выложить на сковороду всю капусту, припустить. Добавить томатную пасту, прогреть, влить бульон и вино. Томить до полной готовности. Довести по вкусу солью и перцем. В конце добавить перловую крупу. Читайте также: Путря – каша, которую не нужно варить Приятного тебе аппетита!

Источник Новый канал

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