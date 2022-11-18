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Еда

Капуста томленая с грибами

18 ноября 2022, 18:06
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
капуста
Источник: Pixabay

У шефа Алекса Якутова есть рецепт вкусного блюда из капусты. Итак, он предлагает читателям приготовить простую и полезную томленую капусту с грибами.

Ингредиенты:

  • Капуста свежая – 600 г
  • Капуста квашеная – 500 г
  • Грибы шампиньоны – 450 г
  • Грибы белые мороженые – 250 г
  • Лук репчатый – 350 г
  • Томатная паста – 150 г
  • Куриный бульон – 500 мл
  • Белое вино – 50 г
  • Перловая крупа – 100 г

Приготовление:

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  1. Отварить жемчужную крупу.
  2. Овощи очистить. Лук порезать соломкой.
  3. Грибы также порезать соломкой.
  4. Обжарить лук вместе с грибами.
  5. Выложить на сковороду всю капусту, припустить.
  6. Добавить томатную пасту, прогреть, влить бульон и вино. Томить до полной готовности.
  7. Довести по вкусу солью и перцем.
  8. В конце добавить перловую крупу.
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Приятного тебе аппетита!

Источник
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