У шефа Алекса Якутова есть рецепт вкусного блюда из капусты. Итак, он предлагает читателям приготовить простую и полезную томленую капусту с грибами.
Ингредиенты:
- Капуста свежая – 600 г
- Капуста квашеная – 500 г
- Грибы шампиньоны – 450 г
- Грибы белые мороженые – 250 г
- Лук репчатый – 350 г
- Томатная паста – 150 г
- Куриный бульон – 500 мл
- Белое вино – 50 г
- Перловая крупа – 100 г
Приготовление:
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- Отварить жемчужную крупу.
- Овощи очистить. Лук порезать соломкой.
- Грибы также порезать соломкой.
- Обжарить лук вместе с грибами.
- Выложить на сковороду всю капусту, припустить.
- Добавить томатную пасту, прогреть, влить бульон и вино. Томить до полной готовности.
- Довести по вкусу солью и перцем.
- В конце добавить перловую крупу.
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Приятного тебе аппетита!