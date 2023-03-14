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Еда

Картофель Анна: рецепт изысканной запеканки из 3-х ингредиентов

14 марта 2023, 18:08
Анна Голишевская Редактор сайта
Картофель Анна: рецепт изысканной запеканки из 3-х ингредиентов
Источник: Instagram

Картофель Анна – это сочная запеканка, популярная во многих странах мира. Главный секрет приготовления идеального картофеля Анны – в толщине слайсов.

Для этого овощи нужно нарезать максимально тонко. Каждый картофельный слой солится и поливается топленым сливочным маслом. Как приготовить картошку Анну – читайте в материале.

Картофель Анна: рецепт приготовления пошагово

Ингредиенты:

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  • 1 кг картофеля;
  • 110 г сливочного масла;
  • соль по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Масло растопите в сотейнике на среднем огне. После этого кипятите его примерно две минуты.
  2. Пена из масла должна осесть. Процедите его с помощью марли или бумажного полотенца.
  3. Картошку нарежьте очень тонкими кружочками, примерно по 1 или 2 мм толщиной.
  4. Круглую форму для запекания хорошо смажьте топленым маслом.
  5. Уложите слой картофельных кружочков друг на друга.
  6. Каждый слой посолите и полейте сливочным маслом.
  7. Верхний пласт картофеля тоже посолите и смажьте маслом.
  8. Выпекайте при температуре 215 градусов 1 час.
  9. Накройте форму большой тарелкой и аккуратно переверните картофель.
  10. Если хотите получить более насыщенный вкус – в слои картофеля перед запеканием можно добавить нарезанный кружочками лук, поперчить и перед подачей украсить запеканку зеленью.
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