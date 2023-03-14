Картофель Анна – это сочная запеканка, популярная во многих странах мира. Главный секрет приготовления идеального картофеля Анны – в толщине слайсов.

Для этого овощи нужно нарезать максимально тонко. Каждый картофельный слой солится и поливается топленым сливочным маслом. Как приготовить картошку Анну – читайте в материале.

Картофель Анна: рецепт приготовления пошагово

Ингредиенты:

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1 кг картофеля;

110 г сливочного масла;

соль по вкусу.

Способ приготовления: