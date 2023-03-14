Картофель Анна – это сочная запеканка, популярная во многих странах мира. Главный секрет приготовления идеального картофеля Анны – в толщине слайсов.
Для этого овощи нужно нарезать максимально тонко. Каждый картофельный слой солится и поливается топленым сливочным маслом. Как приготовить картошку Анну – читайте в материале.
Картофель Анна: рецепт приготовления пошагово
Ингредиенты:
Сейчас смотрят
- 1 кг картофеля;
- 110 г сливочного масла;
- соль по вкусу.
Способ приготовления:
- Масло растопите в сотейнике на среднем огне. После этого кипятите его примерно две минуты.
- Пена из масла должна осесть. Процедите его с помощью марли или бумажного полотенца.
- Картошку нарежьте очень тонкими кружочками, примерно по 1 или 2 мм толщиной.
- Круглую форму для запекания хорошо смажьте топленым маслом.
- Уложите слой картофельных кружочков друг на друга.
- Каждый слой посолите и полейте сливочным маслом.
- Верхний пласт картофеля тоже посолите и смажьте маслом.
- Выпекайте при температуре 215 градусов 1 час.
- Накройте форму большой тарелкой и аккуратно переверните картофель.
- Если хотите получить более насыщенный вкус – в слои картофеля перед запеканием можно добавить нарезанный кружочками лук, поперчить и перед подачей украсить запеканку зеленью.