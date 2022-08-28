Лето кончается, но фрукты продолжаются. Диетолог Светлана Фус рассказала, какие из них самые полезные.
Арбуз
В этой ягоде много воды и мало калорий.
Сок арбуза промывает почки и положительно влияет на них. Еще арбузы оказывают желчегонное действие и полезны для печени.
Содержащийся в мякоти ликопин является мощным антиоксидантом.
И хоть арбуз малокалорийный продукт, но содержит до 6 г простых углеводов, из которых 4г — фруктоза. А многие фруктозы не полезны. Так как суточная норма фруктозы составляет 40 г (а лучше было бы 20 г), поэтому нужно вычислить самостоятельно, сколько арбуза можно съесть за день.
Злоупотреблять арбузом не нужно, потому что из-за большого количества фруктозы будет производиться много триглицеридов и мочевой кислоты. А это чревато атеросклерозом и подагрой.
Дыня
Дыня хорошо влияет на состояние кожи и ногтей благодаря молибдену, ванадию и бору, которые в большом количестве содержатся во фрукте.
Есть в дыне немного клетчатки, витамины и среднее количество глюкозы, фруктозы и сахарозы.
В общем, дыня похожа по нутриентам на много фруктов, поэтому и употреблять ее нужно в том же количестве, что и другие фрукты.
Яблоки
Это самый популярный и распространенный фрукт. В нем много витаминов и минералов. Но популярность яблоки получили за содержание железа. Данные о том, что ими можно лечить анемию, несколько завышены, но железа у них действительно много.
А еще в яблоках много пектина – клетчатка, выступающая еще и энтеросорбентом.
Источник: Светлана Фус