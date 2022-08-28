Лето кончается, но фрукты продолжаются. Диетолог Светлана Фус рассказала, какие из них самые полезные.

Арбуз

В этой ягоде много воды и мало калорий.

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Сок арбуза промывает почки и положительно влияет на них. Еще арбузы оказывают желчегонное действие и полезны для печени.

Содержащийся в мякоти ликопин является мощным антиоксидантом.

И хоть арбуз малокалорийный продукт, но содержит до 6 г простых углеводов, из которых 4г — фруктоза. А многие фруктозы не полезны. Так как суточная норма фруктозы составляет 40 г (а лучше было бы 20 г), поэтому нужно вычислить самостоятельно, сколько арбуза можно съесть за день.

Злоупотреблять арбузом не нужно, потому что из-за большого количества фруктозы будет производиться много триглицеридов и мочевой кислоты. А это чревато атеросклерозом и подагрой.

Дыня

Дыня хорошо влияет на состояние кожи и ногтей благодаря молибдену, ванадию и бору, которые в большом количестве содержатся во фрукте.

Есть в дыне немного клетчатки, витамины и среднее количество глюкозы, фруктозы и сахарозы.

В общем, дыня похожа по нутриентам на много фруктов, поэтому и употреблять ее нужно в том же количестве, что и другие фрукты.

Яблоки

Это самый популярный и распространенный фрукт. В нем много витаминов и минералов. Но популярность яблоки получили за содержание железа. Данные о том, что ими можно лечить анемию, несколько завышены, но железа у них действительно много.

А еще в яблоках много пектина – клетчатка, выступающая еще и энтеросорбентом.

Источник: Светлана Фус