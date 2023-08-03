Арбуз на гриле — это вкусно, неожиданно, креативно и просто. Сегодня, во Всемирный день арбуза, самое время посмотреть на это чудо с бахчи с нового ракурса. Оказывается, его можно есть не только свежим, но и жареным на гриле.

Шеф, эксперт реалити Нового канала На ножах Алекс Якутов утверждает, что этот арбузный деликатес непременно завоюет ваши сердца и желудки.

Кстати, называется блюдо Душа арбуза. Душой называют сочную серединку, которую вырезают для детей или для самых почетных гостей. И Алекс предлагает ее оценить.

Необходимые ингредиенты:

арбуз – 2 полукольца

соус гранатовый – 4 ч. л.

помидоры – 3 шт.

фета – 100 г

семена тыквы – 30 г

перец черный молотый – по вкусу

соль – по вкусу

Приготовление блюда пошагово:

Отрежьте от арбуза кусок толщиной 3-4 сантиметра. После этого разрежьте его на два полукольца. Отделите арбузную мякоть от корочки с помощью ножа. Выложите мякоть на сковороду-гриль и поджарьте на большом огне с обеих сторон по 15 секунд. После переложите арбуз на тарелку. Нарежьте помидоры кольцами и выложите на противень. Посыпьте их черным перцем и солью. Поставьте противень в разогретую духовку на 10 минут. Сбрызните мякоть поджаренного арбуза гранатовым соусом. Выложите на нее печеные помидоры. Посыпьте измельченной фетой и семенами тыквы.

Готово! Можно лакомиться самому и друзей приглашать.

Фото: Сгенерировано ИИ