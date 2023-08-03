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Еда

Арбуз на гриле: деликатес от Алекса Якутова поразит вас миксом вкусов

3 августа 2023, 12:49
Валентина Андрейко журналіст
кавун на грилі

Арбуз на гриле — это вкусно, неожиданно, креативно и просто. Сегодня, во Всемирный день арбуза, самое время посмотреть на это чудо с бахчи с нового ракурса. Оказывается, его можно есть не только свежим, но и жареным на гриле.

Шеф, эксперт реалити Нового канала На ножах Алекс Якутов утверждает, что этот арбузный деликатес непременно завоюет ваши сердца и желудки.

Кстати, называется блюдо  Душа арбуза. Душой называют сочную серединку, которую вырезают для детей или для самых почетных гостей. И Алекс предлагает ее оценить.

Необходимые ингредиенты:

  • арбуз – 2 полукольца
  • соус гранатовый – 4 ч. л.
  • помидоры – 3 шт.
  • фета – 100 г
  • семена тыквы – 30 г
  • перец черный молотый – по вкусу
  • соль – по вкусу

Приготовление блюда пошагово:

  1. Отрежьте от арбуза кусок толщиной 3-4 сантиметра. После этого разрежьте его на два полукольца.
  2. Отделите арбузную мякоть от корочки с помощью ножа.
  3. Выложите мякоть на сковороду-гриль и поджарьте на большом огне с обеих сторон по 15 секунд. После переложите арбуз на тарелку.
  4. Нарежьте помидоры кольцами и выложите на противень. Посыпьте их черным перцем и солью. Поставьте противень в разогретую духовку на 10 минут.
  5. Сбрызните мякоть поджаренного арбуза гранатовым соусом. Выложите на нее печеные помидоры.
  6. Посыпьте измельченной фетой и семенами тыквы.

Готово! Можно лакомиться самому и друзей приглашать.

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Фото: Сгенерировано ИИ

Источник
Новый канал
Теги
кавуни Кулінарні рецепти Новый канал
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