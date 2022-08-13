Арбуз на 92% состоит из воды. Он содержит витамин С, который необходим для поддержания иммунной системы.
В составе арбуза больше ликопина, чем в других овощах и фруктах и даже томатах. Этот антиоксидант служит профилактикой рака и диабета.
В одном ломте арбуза примерно 9% витамина А, который необходим для здоровья глаз.
Август и начало сентября – самое время не просто нарезать арбуз на десерт, но делать из него фреш, смузи, готовить арбуз на гриле и добавлять в салаты. Салат с брынзой Евгений Клопотенко делает через пять минут.
Ингредиенты:
- ¼ арбуза (примерно 2 кг)
- 100 г брынзы
- 2 ст. л. оливкового масла
- молотый перец к вкусу
Арбуз помойте, отделите четверть и нарежьте треугольными кусочками.
Выложите кусочки арбуза на тарелку и руками покрошите брынзу.
Полейте 2 ст. л. оливкового масла и поперчите по вкусу.
Источник: Евгений Клопотенко