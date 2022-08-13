Арбуз на 92% состоит из воды. Он содержит витамин С, который необходим для поддержания иммунной системы.

В составе арбуза больше ликопина, чем в других овощах и фруктах и ​​даже томатах. Этот антиоксидант служит профилактикой рака и диабета.

В одном ломте арбуза примерно 9% витамина А, который необходим для здоровья глаз.

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Август и начало сентября – самое время не просто нарезать арбуз на десерт, но делать из него фреш, смузи, готовить арбуз на гриле и добавлять в салаты. Салат с брынзой Евгений Клопотенко делает через пять минут.

Ингредиенты:

¼ арбуза (примерно 2 кг)

100 г брынзы

2 ст. л. оливкового масла

молотый перец к вкусу

Арбуз помойте, отделите четверть и нарежьте треугольными кусочками.

Выложите кусочки арбуза на тарелку и руками покрошите брынзу.

Полейте 2 ст. л. оливкового масла и поперчите по вкусу.

Источник: Евгений Клопотенко