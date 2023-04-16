С возрастом женщины начинают уделять состоянию своей кожи особое внимание. Однако, ухаживая за лицом, женщины часто забывают о шее и декольте.

Кожа в этой области нежная, тонкая и уязвимая, поэтому с возрастом на ней образуются поперечные заломы и морщины, так называемые кольца Венеры.

Факты ICTV узнавали, что такое кольца Венеры, почему они возникают и как от них избавиться.

Кольца Венеры: что это и причины появления

Кольца Венеры — распространенная проблема среди женщин. Проще говоря, это поперечные морщины, которые появляются вокруг шеи.

По словам косметолога Екатерины Стайко, кожа на шее со временем теряет эластичность и имеет тенденцию сильно растягиваться.

— Ситуация усложняется с возрастом: морщины на шее становятся глубже, темнее, шире, а кожа обвисает, — добавляет косметолог.

Что же именно способствует появлению колец Венеры:

Наследственная предрасположенность , связанная с быстрым уменьшением слоя подкожной жировой клетчатки. Бывают случаи, когда у подростка (13-15 лет) уже могут появляться кольца Венеры.

, связанная с быстрым уменьшением слоя подкожной жировой клетчатки. Бывают случаи, когда у подростка (13-15 лет) уже могут появляться кольца Венеры. Неправильная поза во время многочасовой работы за компьютером или телефоном — когда мы что-то просматриваем в телефоне, голова постоянно наклоняется, платизма (мышца шеи) ослабляется, кожа на шее сгибается, формируя складки.

во время многочасовой работы за компьютером или телефоном — когда мы что-то просматриваем в телефоне, голова постоянно наклоняется, платизма (мышца шеи) ослабляется, кожа на шее сгибается, формируя складки. Отложение солей на шейных позвонках , шея наклоняется вперед, что способствует появлению морщин.

, шея наклоняется вперед, что способствует появлению морщин. Резкое изменение веса.

Возрастные изменения — морщинки возникают из-за снижения выработки коллагена (такой процесс начинается с 25 лет).

— Кольца Венеры на шее считают одними из основных признаков старения, которые выдают наш возраст. Поэтому не забывайте об уходе за шеей! — советует врач.

Что делать, чтобы предотвратить раннее формирование колец Венеры

Косметолог Екатерина Стайко дает несколько советов:

Следите за правильной осанкой.

Поднимать гаджеты на уровень глаз, а не наклонять шею.

Заниматься спортом для здоровья мышц спины.

Ухаживать за шеей, как и за лицом: очищайте, увлажняйте и защищайте от солнца.

— А если уже есть видимые кольца на шее, то в помощь вам придут инъекционные омолаживающие процедуры, — добавляет врач.

Как избавиться от колец Венеры — советы косметолога

Врач-косметолог Оксана Макаренко отмечает, что ухаживать за кожей шею можно с помощью массажа в домашних условиях.

— Массаж шеи важно проводить дома утром и вечером при нанесении сыворотки и крема, — говорит косметолог.

Уходовые средства наносятся осторожными движениями снизу вверх вдоль шеи, таким образом поднимая ткани вверх, расслабляя мышцу шеи и разглаживая кольца Венеры.

— Такие ритуалы поддерживают кожу в хорошем состоянии, однако избавиться от колец Венеры в домашних условиях с их помощью невозможно, — добавляет Макаренко.

Также косметолог советует включать в ежедневный уход средства с ретинолом, витамином С, полинуклеотидами для питания кожи и гиалуроновой кислотой для ее увлажнения, фруктовые кислоты – для стимуляции синтеза коллагена.

— Как и лицо, шею важно прятать от солнца – оно провоцирует процессы фотостарения. Для этого важно использовать SPF 30+, — советует косметолог.

По словам Макаренко, существует много инъекционных процедур, которые помогут убрать кольца Венеры. Но их вам должен назначить врач-косметолог после осмотра!

Также разгладить кожу шеи и убрать кольца Венеры можно с помощью специальных аппаратных процедур. Но их тоже должен выполнять только профессиональный косметолог!