Квашеная капуста содержит очень много полезных для организма веществ. Именно поэтому ее особенно рекомендуется употреблять зимой, когда организму не хватает витаминов в холодное время года.

Засоленную капусту можно купить в магазине, однако лучше приготовить самостоятельно. И сделать это желательно по лунному календарю, тогда квашеная капуста получится хрустящей и вкусной.

Факты ICTV узнали и рассказывают о благоприятных и неблагоприятных днях для квашения капусты в феврале 2024 года.

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Когда квасить капусту в феврале 2024 года — благоприятные дни

Хозяйки часто думают, что нет разницы, когда солить капусту. Но это ошибочное суждение. Чтобы капуста получилась хрустящей и вкусной, важно правильно выбрать день для квашения по лунному календарю.

Эзотерики считают, что лучший период для квашения капусты — восходящая луна. Именно в это время бактерии, вызывающие брожение, становятся активными. Если засолить капусту в период убывающей луны, то их активность будет минимальной, поэтому продукт может испортиться или получиться невкусным, водянистым и слишком мягким.

Также солить и квасить капусту лучше, когда луна находится в активных знаках.

В феврале 2024 года благоприятными днями для соления капусты по лунному календарю будут 14, 15, 16 февраля. Это будет восходящая луна в Тельце.

14 февраля приготовлением капусты можно заняться начиная с 15 часов, 15 и 16 — все 24 часа. Согласно прогнозу, капуста, засоленная в эти дни, сохранит все полезные и питательные вещества.

Следующим удачным периодом для квашения капусты будет период восходящей луны в Близнецах. Лучшими датами будут 17 и 18 февраля.

19, 20 февраля и первую половину 21 февраля также можно квасить капусту. Это будет восходящая луна в Раке.

Засоленная в перечисленные благоприятные дни февраля 2024 года капуста порадует вкусом, будет хрустящей и сохранит все питательные вещества.

Когда нельзя квасить капусту в феврале 2024 года

В феврале не рекомендуется квасить капусту в дни новолуния и в полнолуние. В 2024 году — это 9 и 24 февраля. Этот самые неблагоприятные дни для квашения и соления капусты. Вы напрасно потратите время и получите невкусный продукт.

Согласно лунному календарю, в феврале 2024 года есть много удачных периодов для квашения капусты. Так что смело беритесь за соление.